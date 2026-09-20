Así es Fritz-kola, la alternativa independiente a Coca-Cola que se abre paso en España

La estrategia de Fritz-kola en España se centra en consumidores que valoran la sostenibilidad y la calidad, apostando por un crecimiento gradual y una mayor presencia en el canal horeca.

En España, Fritz-kola está presente desde 2006 en bares, restaurantes y tiendas especializadas, y desde 2025 cuenta con el apoyo logístico del Grupo Damm para ampliar su distribución.

La marca destaca por sus valores de independencia, sostenibilidad y cercanía con consumidores y hosteleros, ofreciendo formatos pequeños para un consumo responsable.

Fritz-kola, fundada en 2002 en Alemania por dos universitarios, se presenta como una alternativa independiente a Coca-Cola con un sabor distintivo y más cafeína.

Desbancar a un gigante como Coca-Cola es casi imposible. Lo que sí es posible es ofrecer una alternativa independiente a este refresco. En Alemania, desde 2002, existe Fritz-kola gracias a una noche de pizzas congeladas y bebidas de cola entre dos estudiantes universitarios, Mirco Wolf Wiegert y Lorenz Hampl.

Los dos fundadores pensaron en crear una cola diferente. Y empezaron a hacer pruebas con amigos hasta que dieron con la receta que les gustó.

La primera producción de Fritz-kola fue de tan solo 170 cajas, que almacenaron en los sótanos de amigos y familiares y que ellos mismos distribuyeron personalmente entre bares de Hamburgo.

En Alemania han conseguido ser la segunda marca de cola en bares, cafeterías, restaurantes y, en general, en todos aquellos lugares en los que la gente disfruta de su tiempo junto a amigos y familiares. También en supermercados.

"Desde el principio sabíamos que entrábamos en un mercado dominado por grandes compañías, pero nuestra intención nunca ha sido competir intentando parecernos a ellas", señala a EL ESPAÑOL-Invertia Mirco Wiegert.

Con esa premisa se muestran como “un producto diferente, con un sabor propio y distintivo y más cafeína que muchas colas convencionales, pero nuestra diferenciación va mucho más allá de la receta”.

La k de kola simboliza precisamente ese deseo de hacer las cosas de manera diferente.

Fritz-kola. Fritz-kola

"Defendemos la independencia, la tolerancia, la apertura y la sostenibilidad, y tratamos de mantener una relación muy cercana con los consumidores, los profesionales de la hostelería y nuestros clientes", indica.

En definitiva, se definen como una marca challenger que no busca imitar a competidores como Coca-Cola, sino ofrecer una alternativa independiente con aromas naturales y formatos pequeños (0,2 y 0,33 litros) orientados al consumo responsable.

En España

A los pocos años de nacer, Fritz-kola llegó a España. Concretamente en 2006 y ya está presente en muchos bares y restaurantes.

La marca también se puede encontrar en tiendas especializadas y en puntos de venta seleccionados del canal retail, entre ellos el Club del Gourmet de El Corte Inglés.

Un paso especialmente importante se produjo en 2025. Desde el 1 de septiembre de ese año, Distribución Directa Integral (DDI), compañía perteneciente al Grupo Damm, es responsable de la distribución de Fritz-kola en el canal horeca en España.

"Nuestra colaboración con DDI nos ha permitido reforzar nuestra estructura comercial, mejorar nuestra cobertura geográfica y llegar a un mayor número de establecimientos", asegura el fundador.

Desde entonces, han ido ampliando tanto su presencia como su gama de productos en España. Un ejemplo reciente es el lanzamiento del nuevo formato de lata de 0,33 litros, que se incorpora a la gama de botellas de vidrio.

En nuestro país ponen el foco en consumidores que valoran la sostenibilidad y la calidad por encima de un rango de edad específico, alineándose con el hecho de que el 40% de los españoles incluye refrescos en sus momentos de ocio.

"España encaja especialmente bien con Fritz-kola porque existe una fuerte cultura de consumo de refrescos y una forma muy social de disfrutarlos", comenta Mirco Wiegert.

Y el plan es seguir creciendo en nuestro territorio de la mano de Damm. "Nuestro enfoque consiste en crecer paso a paso, bar a bar", concluye.