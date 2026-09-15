Mercadona ralentiza su crecimiento en cuota ante el empuje de Lidl y Dia y aviva la guerra de precios

Carrefour mantiene el segundo puesto con el 9% de cuota, mientras que Eroski y Alcampo registran ligeros descensos en su participación en el mercado.

La presión de precios se intensifica debido al empuje de cadenas de surtido corto como Lidl, Aldi y Dia, que ganan cuota de mercado a costa de las grandes.

Lidl y Dia destacan como los supermercados que más crecen, con aumentos de 0,4 y 0,3 puntos respectivamente, impulsando la competencia en el sector.

Mercadona sigue siendo líder en España con una cuota del 27,4%, aunque su crecimiento se ralentiza y apenas suma 0,1 puntos respecto al año anterior.

Mercadona sigue siendo el líder indiscutible de la distribución española. Lo es con una cuota del 27,4% en los ocho primeros meses de 2026, pero tan sólo crece 0,1 puntos respecto a 2025. Es decir, su crecimiento se ha ralentizado, según la consultora Worldpanel by Numerator.

“Mercadona pierde clientes desde finales de 2025 y principios de 2026”, señala Bernardo Rodilla, Retail Client Director de la consultora.

La cadena está sufriendo un desgaste en pilares que tradicionalmente eran la clave de su éxito, como las compras de cestas grandes, el segmento de las familias con hijos y la evolución en su área core (la zona del Levante), todo ello en un contexto donde su marca propia no deja de crecer y ya concentra el 80% de sus ventas.

En marzo la compañía valenciana reaccionó bajando precios y en junio se recuperó, según explica Rodilla, quien vaticina que “durante la última parte del año veremos más presión de precios de Mercadona”.

Una guerra de precios que se debe también al empuje de otras cadenas de surtido corto como Lidl, Aldi y Dia, que son las que más crecen.

Lidl lidera las ganancias del periodo al sumar +0,4 puntos, lo que le permite alcanzar un 7,3% de cuota de valor. En esta misma línea de crecimiento continuo le sigue Dia, que refuerza su posición llegando al 4,1% gracias a un incremento de +0,3 puntos.

Tras su profunda renovación, Dia ha ganado preferencia entre los hogares. Esta tendencia resulta estratégicamente determinante dada la elevada capilaridad de la cadena, ya que la nueva experiencia de compra valida el modelo renovado.

También empuja al cliente a concentrar un mayor número de cestas en sus establecimientos, desplazando el gasto desde aquellos supermercados destinados habitualmente a la compra rutinaria, como es el caso de Mercadona.

Finalmente, Aldi también se suma a esta tendencia alcista sumando 0,2 puntos, consolidando así su peso en el sector con un 2,1% de cuota.

Regionales y Carrefour

Por su parte, el empuje de los supermercados regionales sigue. Consum crece 0,3 puntos cada una para situarse en el 4,1%.

Grupo Carrefour ocupa el segundo lugar del mercado con una cuota del 9%. La cadena gala deja de perder cuota y se estabiliza apalancado en el hipermercado.

Grupo Eroski sufre un retroceso de 0,1 puntos, fijando su cuota de valor en el 4,2%. En la misma línea de descenso, Alcampo cede 0,1 puntos, cerrando con una cuota del 2,7%.