Tendam bate récords en el primer semestre de 2026 con unas ventas de 745 millones y un 28% más de beneficio

Las marcas del grupo, como Women'secret, Springfield Kids, Slowlove y OOTO, expandieron sus redes con nuevos formatos y tiendas propias.

La empresa sumó 60 aperturas netas de tiendas y superó los 27 millones de socios en sus clubes de fidelidad.

El beneficio neto de la compañía alcanzó los 59,3 millones de euros, un 27,9% más respecto al mismo periodo de 2025.

Tendam cerró el primer semestre de 2026 con unas ventas de 744,9 millones de euros, un 10,7% más que el año anterior.

Tendam (Cortefiel, Pedro del Hierro, Springfield o Women'secret) cerró el primer semestre de su ejercicio fiscal (periodo comprendido entre el 1 de marzo y el 31 de agosto de 2026) con un beneficio neto de 59,3 millones de euros, un 27,9% más.

Las ventas totales de Tendam durante los seis primeros meses del ejercicio 2026 alcanzaron los 744,9 millones de euros, un 10,7% más respecto al mismo período del ejercicio anterior.

Las ventas a superficie comparable se incrementaron en un 7,6%, mientras que los ingresos digitales crecieron un 20,7%.

La compañía ha alcanzado un margen bruto del 63,4% (+0.2 p.p. versus el primer semestre de 2025). El Ebitda aumentó un 12,2% hasta los 190,2 millones de euros.

A 31 de agosto de 2026, Tendam ha superado los 27 millones de socios únicos en sus clubes de fidelidad, impulsando uno de los principales pilares de su modelo diferencial.

"En mayo de este año avanzamos un inicio de temporada robusto, que se ha mantenido durante todo el primer semestre del ejercicio 2026", señala Jaume Miquel, presidente y consejero delegado de Tendam.

El directivo reconoce que "los resultados semestrales, con crecimientos a doble dígito en ventas, rentabilidad, y muy por encima de mercado, demuestran la fortaleza del modelo diferencial de Tendam".

Expansión

Tendam cerró el primer semestre de su ejercicio 2026 con 60 aperturas netas, lo que representa un crecimiento neto de su red omnicanal del 5% en solo seis meses.

La expansión de Tendam combina la ampliación de formatos existentes y el desarrollo de nuevos conceptos comerciales, tanto en España como en los mercados internacionales.

Así, para las marcas core del grupo, a la ampliación de superficie de tiendas existentes de Cortefiel, Pedro del Hierro, Springfield y Women’secret se han sumado 32 nuevos puntos de venta en México, Portugal, y España, principalmente.

Destaca especialmente Women’secret que ha seguido desplegando su red con 16 nuevas tiendas entre marzo y agosto, de las que 8 se han desarrollado bajo el nuevo concepto Cabinet, un nuevo formato que ofrece una renovada experiencia de compra asentada sobre una mayor omnicanalidad.

Las marcas más nuevas del Grupo también han experimentado un fuerte desarrollo de sus canales de venta. Así, Tendam ha avanzado en la apertura de formato propio para Springfield Kids, un universo creado en exclusiva para el público infantil.

Este nuevo concepto, que se independizó de su marca originaria a principios de año, cuenta ya con 15 tiendas en España.

Slowlove, por su parte, ha creado el nuevo concepto Casa Slowlove, convirtiendo los nuevos puntos de venta en un espacio contemporáneo, orientado al producto y abierto a la ciudad.

Son ya nueve las tiendas propias de Slowlove, que ha cerrado el primer semestre de 2026 con ocho aperturas netas.

OOTO, uno de los lanzamientos más recientes del Grupo, creado para el público masculino, también gana visibilidad e independencia tras abrir siete puntos de venta propios entre marzo y agosto.