España, segundo país de Europa que compra más marca blanca: jóvenes y pensionistas tiran de ella para ahorrar hasta un 14%

El 72,6% de los consumidores considera que la calidad de la marca blanca es equiparable a la de las marcas de fabricante y el 83% está satisfecho con estos productos.

La cuota de marca blanca en España ha subido hasta el 52% en valor y el 53,8% en volumen de productos de alimentación envasada, bebidas, droguería y perfumería.

El ahorro medio al elegir marca blanca alcanza el 14% respecto al precio medio de mercado, siendo los jóvenes y pensionistas los principales consumidores.

España es el segundo país de Europa con mayor cuota de productos de marca blanca, solo por detrás de Países Bajos.

La marca blanca gana cada vez más espacio en la cesta de la compra de los españoles. España ya es el segundo país de Europa con mayor cuota de estos productos, sólo por detrás de Países Bajos.

El precio ayuda a explicar este avance. Sobre todo entre los jóvenes. Sin embargo, también gana terreno entre los pensionistas, quienes además del ahorro valoran el origen de los productos.

Y es que la diferencia para el bolsillo es importante. Según el último informe elaborado por la empresa global de investigación de mercado Circana, elegir estas marcas permite ahorrar de media hasta un 14% frente al precio medio del mercado.

Así, la marca blanca ha dejado de ser una opción puntual para intentar cuadrar las cuentas y se ha convertido en una parte habitual de la compra de la mayoría de hogares.

España pisa los talones a Países Bajos. La marca blanca alcanza una cuota del 52% en valor en nuestro país, según detalla Circana.

Sólo el mercado neerlandés está por encima, con un 55%. Pero, la distancia con otras grandes economías europeas es amplia.

España supera en ocho puntos a Alemania y Reino Unido. Una diferencia que alcanza los 16 puntos frente a Francia y los 21 frente a Italia.

Sin embargo, además de ocupar el segundo puesto en Europa por cuota de mercado, nuestro país lidera su crecimiento.

En el último año, la cuota ha subido 1,1 puntos porcentuales y el volumen de compra ha aumentado un 2,9%, según los datos recogidos en el Estudio sobre la Marca Propia en España 2026, presentado por Aldi.

Un avance que ya se refleja a diario en la cesta de la compra. Según Worldpanel by Numerator, la marca blanca supone ya el 53,8% del volumen de productos que compran los hogares en alimentación envasada, bebidas, droguería y perfumería.

La cifra, que no incluye los productos frescos, ha aumentado tres puntos en apenas dos años. En 2024, la marca propia representaba el 50,8% del volumen de compra. Ahora, su peso se acerca ya al 54%.

También ha aumentado la frecuencia. Los hogares españoles compran estos productos una media de 104 veces al año, lo que equivale a unas dos compras por semana.

Asimismo, también aumenta el dinero que destinan a ellos. Cada hogar gasta de media 1.306 euros al año en marca propia, unos 25 euros semanales.

Además, tal y como recoge el estudio, casi seis de cada diez consumidores, el 57,7%, reconocen que ahora compran más estos productos que hace tres años.

El bolsillo

Detrás de este auge está, en buena medida, el precio. Siete de cada diez consumidores (69,9%) la eligen por su relación entre calidad y precio.

Además, el 52,8% señala como motivo que estos productos son más baratos y el 31,8% tiene en cuenta las promociones y ofertas.

El bolsillo pesa todavía más entre los jóvenes. Los consumidores de entre 18 y 24 años son los que más buscan el precio más bajo, con un 47,2%.

Asimismo, es la franja de edad que dedica una mayor parte de su presupuesto a productos de marca blanca.

Por su parte, entre los mayores de 55 años, el precio comparte protagonismo con el origen del producto. El 43,8% valora que detrás de la marca propia haya un fabricante nacional.

No obstante, esta preferencia también está muy extendida entre el resto de consumidores. En total, siete de cada diez hogares tienen en cuenta el origen nacional a la hora de elegir estos productos.

Ahorro del 14%

Y ahí está una de las principales claves de su éxito en el país. Comprar marca propia permite pagar de media un 14% menos que el precio medio del mercado, consumiendo productos locales o nacionales.

Sin embargo, la diferencia de precio es todavía mayor en algunos productos. Es el caso de los lavavajillas, donde la etiqueta blanca cuesta, de media, un 46% menos que la marca de fabricante.

Pero ese menor precio no se traduce, para la mayoría de los consumidores, en una peor calidad.

Según recoge el estudio del supermercado alemán, el 72,6% considera que comprar más barato no significa llevarse un producto peor.

Además, cerca del 80% cree que las marcas propias han mejorado en los últimos años y más del 83% se declara satisfecho o muy satisfecho con ellas.

Esta percepción está cambiando también los hábitos de compra. Durante el último año, el 50,7% de los consumidores ha sustituido algún producto de marca de fabricante por otro de marca propia.

De hecho, el 36,4% ya elige habitualmente la marca del supermercado como primera opción.

El precio llega incluso a influir en la elección del establecimiento: tres de cada diez consumidores aseguran haber cambiado de supermercado atraídos por el ahorro que ofrecen sus marcas propias.

Un dato que refleja que la marca blanca ha dejado de ser el 'plan B' de la cesta. Y España, con más de la mitad del mercado en sus manos, se ha colocado a la cabeza de una tendencia que cada vez gana más terreno en Europa.