Inditex logra un beneficio récord de 2.980 millones de euros en el primer semestre del año, un 6,8% más

La posición financiera neta de la compañía aumentó un 4%, situándose en 10.398 millones de euros, y las ventas de la campaña otoño/invierno han tenido buena acogida.

El dividendo final del ejercicio 2025 será de 0,875 euros por acción y se pagará el 2 de noviembre de 2026.

Los ingresos crecieron un 7,6%, alcanzando los 19.755 millones de euros, impulsados por el buen desempeño de las ventas tanto en tienda como online.

Inditex obtuvo un beneficio neto récord de 2.980 millones de euros en el primer semestre de 2026, un 6,8% más que el año anterior.

Inditex aceleró sus ventas y beneficios en el primer semestre de 2026. El gigante textil registró un beneficio neto de 2.980 millones de euros, un 6,8% más.

La compañía alcanzó un crecimiento del 7,6% en ingresos hasta 19.755 millones de euros, impulsado por la buena recepción de sus colecciones y la fortaleza de su modelo integrado de tienda y online.

El resultado operativo (EBITDA) creció un 7,8% hasta 5.513 millones de euros, mientras que el EBIT se incrementó un 7,6% situándose en 3.843 millones de euros.

El beneficio antes de impuestos alcanzó los 3.845 millones de euros (+6,8%).

Las ventas, por su parte, crecieron un 7,6% con respecto al primer semestre de 2025 y alcanzaron 19.755 millones de euros, con una evolución satisfactoria tanto en tienda como 'online'. Las ventas a tipo de cambio constante crecieron un 9,2%.

Dividendo

Óscar García Maceiras, consejero delegado, ha destacado que "estos excelentes resultados ponen de manifiesto la extraordinaria capacidad de nuestros equipos, que en un entorno global muy complejo han conseguido hacer llegar cada día a nuestros clientes en todo el mundo el producto y la experiencia de moda que demandan. La ambición, la flexibilidad y la innovación son elementos diferenciales que refuerzan el potencial de crecimiento a largo plazo de Inditex".

El dividendo final del ejercicio 2025, de 0,875 euros por acción, se pagará el próximo 2 de noviembre de 2026.

La posición financiera neta fue de 10.398 millones de euros al final del primer semestre de este año, un 4% más.

De cara al segundo semestre de 2026, la compañía ha destacado que las colecciones de la campaña de otoño/invierno han sido muy bien recibidas por sus clientes.

Por su parte, las ventas en tienda y online a tipo de cambio constante entre el 1 de agosto y el 7 de septiembre de este año han crecido un 9% con respecto al mismo periodo de 2025.