Estos cambios coinciden con el 30 aniversario de Ikea en España y refuerzan el compromiso de ofrecer precios bajos y experiencias personalizadas a los clientes.

Ikea actualiza su comité de dirección en España con la creación de un área de Omnicanalidad para adaptarse a los nuevos retos del sector retail.

Ikea ha actualizado su comité de dirección en España para dar respuesta a los nuevos retos del sector retail y adaptarse a las necesidades del nuevo consumidor, según ha indicado en un comunicado este martes.

Una de las grandes novedades se refleja en la creación del área de Omnicanalidad que se encargará de dar respuesta a las necesidades del cliente y cumplir sus expectativas en los diferentes puntos de contacto.

Con este paso, la firma sueca pretende consolidarse como un negocio resiliente y en continuo crecimiento, al tiempo que busca ser cada vez más eficiente y competitiva.

Esta nueva estructura garantizará una "mejora de los costes, permitirá seguir bajando precios y simplificará la organización para ser más ágiles, eficientes y emprendedores".

La estructura del comité de dirección la componen los máximos responsables de sus áreas más estratégicas. Esto es, el consejero delegado y director de estrategia, Carl Aaby, la directora financiera, Lorena Lourido, el director comercial y de marketing, Carlos Cocheteux, la directora territorial, Marina Dubakina y el director de omnicanalidad, Alberto Fossati.

Nuevos formatos

Asimismo, el nuevo órgano está compuesto por la directora de recursos humanos y sostenibilidad, Virginia Garrido, el director de logística, Javier Martín, la directora de comunicación y asuntos corporativos, Laura Galarreta, el director de estrategia digital, Alfonso Negrete y la coordinadora de dirección y estrategia y quien ofrece soporte al comité de dirección en el día a día, Noelia Lorenzo.

Ikea ha explicado que, tras una "importante expansión" en los últimos años en cuanto a apertura de nuevos formatos y puntos de contacto, el impulso del canal online y la digitalización de procesos o mayor capacidad logística, la empresa en España ve ahora la necesidad de transformarse para enfrentarse a una nueva era.

"Ikea ha evolucionado muy rápidamente en los últimos años", ha declarado Aaby, que ha añadido que quieren avanzar al ritmo que el contexto del mercado les exige, por lo que deben adaptarse para "poder asegurar su mayor compromiso con el cliente: un precio bajo para que la decoración y el bienestar en el hogar estén al alcance de la mayoría".

Estos cambios, que coinciden con el año de su 30 aniversario y con el arranque de su año fiscal 2027, tienen como una de sus principales novedades la creación del área de omnicanalidad, que se encargará de dar respuesta a las necesidades del cliente y cumplir sus expectativas en los diferentes puntos de contacto.

"Estamos en el camino para crear una Ikea mejor: precios aún más bajos, más accesibles y sostenibles, y, mientras avanzamos hacia un retail omnicanal único, siempre con nuestros clientes en el centro, aseguramos la solidez financiera", ha añadido el máximo responsable de la compañía, señalando que "hoy más que nunca, su visión, crear un mejor día a día para la mayoría, les inspira y les llena de energía".

Por último, Aaby ha subrayado que quieren "ayudar a los hogares españoles con importantes bajadas de precio, pero sus clientes también esperan que les ofrezcan experiencias personalizadas y sin fricciones, ya sea en tienda, online o de forma remota, reto para el que la nueva figura del director de Omnicanalidad será clave".