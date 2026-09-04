Empanadas Malvón roza los 30 M€ de facturación en 2025 y sortea las trabas de Trump para desembarcar en Miami

Malvón apuesta por mantener la calidad y precios contenidos, posicionándose como un "lujo accesible" y buscando en el futuro entrar también en Mercadona con su segunda marca, Brianzzi.

La compañía cuenta actualmente con 105 tiendas, la mayoría en España, y continúa su crecimiento con nuevas ubicaciones en Canarias, Cataluña, Portugal, Francia y Canadá.

La expansión internacional de la marca incluye aperturas en Miami y República Dominicana, aunque en EEUU han tenido que adaptarse a normativas y buscar un copacker local.

Empanadas Malvón cerró 2025 con una facturación de 29,1 millones de euros, un 5% más que el año anterior.

En pleno enfriamiento del boom de las empanadas argentinas en España y del propio sector de la restauración, Empanadas Malvón cierra el ejercicio 2025 con una facturación de 29,1 millones de euros, un 5% más que en 2024, y con un plan de expansión internacional que contempla cruzar el charco.

Concretamente, a Miami (EEUU) y República Dominicana. Se trata de aperturas que llegan con retrasos a los planes iniciales. “La legislación Trump nos ha complicado un montón”, explica a este periódico Alejandro Polo, CEO de Empanadas Malvón.

El principal problema para abrir en Miami han sido las estrictas normativas aduaneras de importación de carne desde España. “Cuando empezamos con este proyecto era muy fácil exportar”, lamenta. Pero después la cosa cambió.

La solución, según el directivo, ha sido buscar un copacker local en Miami, a quien envían sus obleas (la masa característica de Malvón) y la receta, para que fabriquen las empanadas allí con la misma calidad.

Todo este proceso de adaptación les ha supuesto casi un año de retraso, pero prevén que la primera tienda en EEUU abra finalmente entre finales de este año y principios de 2027.

A estas aperturas a nivel internacional se suma una nueva tienda en Oshawa, el segundo establecimiento de Empanadas Malvón en Canadá.

También inaugurarán su primera tienda en Lisboa, cuarto establecimiento de la marca en Portugal, y la primera tienda en Nantes (Francia).

Alejando Polo, CEO de Empanadas Malvón. Empanadas Malvón Malvón

Actualmente, Empanadas Malvón tiene 105 tiendas (cerraron 2025 con 97). La mayoría (99) están en España, donde Empanadas Malvón también reforzará su presencia en Canarias con nuevas aperturas en Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote, hasta alcanzar las 12 tiendas operativas en el archipiélago.

Cataluña es otro de los focos estratégicos de crecimiento. En los últimos meses, la compañía ha abierto en el Centro Comercial Arenas y en la calle Ferran de Barcelona, y mantiene una búsqueda activa de nuevas ubicaciones en la ciudad antes de fin de año.

Y aunque el plan esté puesto en expandirse, lo cierto es que la estrategia de aperturas es más pausada y selectiva. “No queremos abrir por abrir”, señala Alejandro Polo.

Han frenado el ritmo respecto al boom de los años 2022-2024 para elegir mejores ubicaciones y combinar tiendas prime con otras de barrio o secundarias.

Llegar a Mercadona

Otra de las aspiraciones de la cadena es llegar a Mercadona. Ya está presente en El Corte Inglés, Carrefour, Alcampo, Spar, Hiperdino y Sánchez Romero a través de su segunda marca, Brianzzi.

Una marca que se creó para competir con el “producto a granel y de baja calidad” de esta categoría que había en los lineales de las cadenas.

“Creemos perfectamente que, por capacidad productiva, podríamos trabajar perfectamente con ellos [Mercadona] porque la línea que tenemos ahora mismo está ociosa”, detalla.

Sin embargo, prefieren ganar madurez en el canal retail antes de empezar a negociar con ellos. La aportación de Brianzzi a la facturación del grupo está por debajo del 5%

Lujo accesible

A pesar del contexto inflacionista, Malvón ha apostado por mantener la calidad y el valor artesanal de sus empanadas y subir muy poco los precios. Todo ello en detrimento de sus márgenes.

Por ejemplo, su empanada clásica (la de carne, que es la más vendida) ha subido de 2,85 euros a 2,95 euros este año, según cuenta el CEO.

Empanadas Malvón. Empanadas Malvón.

Han notado que, aunque sea “un tiro en el pie” al principio por la reducción de márgenes, el ticket medio se ha mantenido o incluso ha subido de 10,85 euros a unos 11 euros, lo que compensa la estrategia.

Por ello, Alejandro Polo reconoce que hace cinco años eran “caros”, pero con esta estrategia de no subir mucho los precios se han convertido en un “lujo accesible”.

Como ejemplo práctico dice que hoy en día, una persona puede comer dos empanadas y una bebida (lo que conforma un menú) por unos 7 o 7,50 euros.