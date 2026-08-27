Krispy Kreme, el imperio americano de los dónuts, abrirá dos tiendas más en Madrid antes de finalizar 2026

Actualmente, sus productos solo se venden en tiendas propias y plataformas de delivery, pero planean negociar acuerdos con grandes cadenas en el futuro.

El objetivo de la compañía es alcanzar 50 locales en cuatro años, incluyendo en ciudades como Barcelona, Valencia, Málaga, Zaragoza y Bilbao.

La marca estadounidense prevé cerrar 2026 con ocho locales en la capital y contempla seguir expandiéndose en España.

Krispy Kreme abrirá dos nuevas tiendas en Madrid antes de finalizar 2026, ubicadas en la calle Carretas y Gran Vía.

Krispy Kreme, la icónica marca estadounidense de glaseados, abrió su primer local en España el 2 de octubre de 2025 en el centro comercial Westfield Parquesur en Leganés (Madrid). Desde entonces ha llevado a cabo un plan de expansión que culminará en su año de debut con ocho locales abiertos en Madrid.

Así, planean abrir dos puntos de venta más en la capital antes de finalizar 2026. Uno de ellos se ubicará en la calle Carretas y el otro en Gran Vía, según confirman desde la compañía a EL ESPAÑOL-Invertia.

Es decir, hablamos de dos enclaves muy céntricos y con gran afluencia de público local y extranjero.

Estas tiendas se suman a las seis que ya tiene abiertas, incluida la de Parquesur, donde se ubica el ‘Teatro Krispy Kreme’, una especie de obrador abierto al público desde el que se distribuyen los dónuts o glaseados a todas las tiendas.

Los otros locales están situados en la calle Princesa y en los centros comerciales de La Gavia (Vallecas), Caleido, Gran Plaza 2 (Majadahonda) y Plenilunio.

Local de Krispy Kreme. Krispy Kreme

La hoja de ruta supone cerrar 2026 con ocho locales, pero tampoco descartan abrir alguno más, señalan desde la compañía.

Hay que tener en cuenta que en los próximos cuatro años prevén alcanzar los 50 locales en España, siendo cinco de ellos ‘Teatros Krispy Kreme’. De ahí que miren a ciudades como Barcelona, Valencia, Málaga, Zaragoza o Bilbao como próximas candidatas para expandirse.

Tras la consolidación

De momento, sus glaseados sólo están disponibles para comprar en sus propias tiendas y a través de las empresas de delivery Glovo, Just Eat y Uber Eats.

La prioridad actual de la dirección encabezada por Manuel Zamudio es asentar el reconocimiento de marca, construir densidad en grandes ciudades y consolidar la red propia.

Para ello ha basado su despegue en acciones de marketing más ligadas a las redes sociales y creadores de contenido activando la famosa señal Hot Light (que indica cuando las rosquillas salen calientes y recién glaseadas) y generando largas colas durante semanas.

Pero una vez se asiente la marca, la idea es negociar la entrada en las grandes cadenas de distribución, estaciones de servicio y grandes superficies, tal y como ocurre en otros países en los que está presente.

Tienda de Krispy Kreme. Krispy Kreme.

De hecho, en EEUU mantienen acuerdos con cadenas de comida rápida como McDonald’s.

De momento, sólo vemos campañas y acuerdos temporales. Por ejemplo, este año se alió con Nestlé para lanzar variedades exclusivas hechas con marcas emblemáticas como KitKat, Milkybar y Caja Roja.

Hace unos días también se unió al universo Pokémon para sacar a la venta una edición limitada de dónuts con cuatro sabores inspirados en algunos de los personajes más queridos de la saga.

Y como nota curiosa, a diferencia de su matriz, en España no puede llevar la palabra "dónuts" en su logotipo, al ser una marca protegida de Bimbo.

De hecho, el negocio en nuestro país es fruto de una joint venture entre Glaseadas Originales (sociedad de la que Zamudio es CEO) y la icónica compañía norteamericana, que mantiene una participación minoritaria del 25%.