Dimas Gimeno reorganiza Wow: fusiona sus filiales para dejar de arrastrar pérdidas y vuelve a ampliar capital

La compañía prevé crecer hasta los 40 millones de euros en 2026 y dejar de reportar pérdidas en la segunda mitad del año.

Wow ha realizado una nueva ampliación de capital por 1,6 millones de euros, la cuarta en 2026, para impulsar su expansión y captar nuevos socios.

La matriz de Wow registró pérdidas superiores a 20 millones de euros en 2024 y más de tres millones en los dos primeros meses de 2025.

Dimas Gimeno ha fusionado las filiales de Wow Shop Serrano y Wow Shop Madrid bajo la matriz The Stage Ventures para buscar eficiencia y rentabilidad.

El expresidente de El Corte Inglés, Dimas Gimeno, necesita hacer rentable Wow, el proyecto de retail marketplace híbrido que creó como una tienda online y física en la Gran Vía de Madrid en 2022 y que cuenta con otra ubicación en Serrano 52. Para ello, ha puesto en marcha una operación de absorción.

En concreto, Dimas Gimeno ha presentado en el Registro Mercantil el proyecto de fusión de las dos filiales (Wow Shop Serrano y Wow Shop Madrid) a través de la propia matriz de Wow, The Stage Ventures, que se convierte en la sociedad absorbente.

Se trata de una fusión entre empresas del grupo que ya avanzó este periódico hace unos meses. El objetivo es “generar eficiencias y llegar a una senda de beneficios”.

Hasta la fecha no ha conseguido hacer rentable ni el centro comercial de Gran Vía ni el de Serrano. La matriz de Wow registró en 2024 unas pérdidas de más de 20 millones de euros, por encima de los 18 millones de números rojos cosechados un año antes.

Y en los dos primeros meses de 2025 tampoco ha mejorado la cosa. Hasta el 28 de febrero de 2025 sus números rojos superaron los tres millones de euros, según las cuentas recientemente depositadas en el Registro Mercantil.

Sólo corresponden a estos dos meses debido al cambio del ejercicio económico, que ahora pasa a contabilizarse desde el 1 de marzo hasta el 28 de febrero del año siguiente.

A pesar de ello, la compañía se muestra positiva con la evolución del negocio. Los ingresos, de 3,3 millones de euros entre enero y febrero de 2025, “reflejan todas las mejoras operativas, comerciales y de sistemas logradas hasta la fecha”, según detallan en las cuentas.

Y van más allá al estimar un crecimiento de tres dígitos para el ejercicio fiscal de 2026 gracias a la evolución positiva de indicadores clave como tráfico, conversión y ticket medio.

También esperan crecer potenciando el modelo de venta basado en mercancía en consigna, que representa aproximadamente el 50%, así como mejorar la gestión de tesorería y aumentar un 20% sus ventas online.

“El mejor conocimiento de nuestros clientes, la apuesta por el negocio phygital y las mejoras comerciales y operativas nos posicionan en una situación óptima para seguir evolucionando y cumpliendo nuestro plan de negocio”, aseguran.

No hay que olvidar que en la hoja de ruta de Dimas Gimeno lo primordial es “ser rentables”, tal y como contó en una entrevista concedida a EL ESPAÑOL-Invertia hace un año.

Ampliación de capital

En paralelo a esta operación de fusión, Dimas Gimeno ha vuelto a ampliar capital en Wow. En este caso por valor de 1,6 millones de euros.

Se trata de la cuarta ampliación de capital realizada durante 2026. Las tres anteriores sumaron en total dos millones de euros.

Exterior de Wow, proyecto de Dimas Gimeno. Esteban Palazuelos

En los planes del directivo del retail también se incluía la activación de una ronda de financiación de 20 millones para acometer la apertura de su primera tienda física en Barcelona y expandir su negocio online en Europa.

La idea es dar entrada a nuevos socios, como ha venido haciendo años atrás con la llegada de Vertical Partners, vehículo de la familia colombiana Urrea o del grupo chileno Inder.

De hecho, en 2024 acometió la mayor remodelación de su consejo de administración con la entrada de estos socios.

Su previsión para 2026 es crecer hasta los 40 millones y dejar de reportar pérdidas en la segunda mitad del año.