Mercadona acelera su expansión en Portugal con su entrada en nuevos distritos en el mes de septiembre

Las claves

Las claves Generado con IA Mercadona abrirá su primer supermercado en el distrito de Beja, Portugal, el 3 de septiembre, dentro del parque comercial Beja Jardim. El 10 de septiembre la cadena inaugurará otro supermercado en el distrito de Vila Real, reforzando su presencia en nuevos distritos portugueses. Con estas aperturas, Mercadona suma siete nuevas tiendas en Portugal en 2024 y prevé invertir 150 millones de euros para continuar su expansión. La firma supera ya los 70 establecimientos en Portugal y planea nuevas aperturas en Amarante, Esposende, Maia y en los distritos de Vila Real, Faro y Beja.

Mercadona, la cadena de supermercados propiedad de Juan Roig, acelera su expansión en Portugal con su llegada a nuevos distritos y la apertura de varios supermercados durante el mes de septiembre.

Con el propósito de reforzar su presencia en el país luso, la firma tiene previsto inaugurar el próximo 3 de septiembre su primer supermercado en el distrito de Beja, dentro del parque comercial Beja Jardim.

Tal y como ha informado la cadena de supermercados, con esta apertura suma otro establecimiento en esta zona que se suma a la tienda con la que ya contaba en la región del Alentejo, en el distrito de Évora.

Además, prevé inaugurar el próximo 10 de septiembre otro supermercado en el distrito de Vila Real, ubicado en la Rua das Camélia, nº2, reafirmando así su compromiso con el mercado luso al expandirse a un nuevo distrito y reforzando su presencia en todo el país.

Con estas son siete las aperturas en lo que va de año en Portugal, donde la firma de distribución tiene previsto invertir 150 millones de euros en seguir creciendo, después de las tiendas de Quinta do Lambert (Lisboa), Viseu, Covilhã (la primera en el distrito de Castelo Branco), Abrunheira (Sintra), Alhos Vedros (Moita), y la de Beja.

Como parte de su plan de expansión para 2026, Mercadona, que ya supera los 70 establecimientos en Portugal, prevé abrir nuevas tiendas en Amarante, Esposende, Maia, y llegar a tres nuevos distritos como Vila Real, Faro (Portimão y Faro), y en Beja.

Además, la cadena de distribución española reafirma su apuesta por el mercado luso, después de que en 2025 realizara compras por valor de 1.500 millones de euros a proveedores portugueses con una fuerte apuesta de productos como tomate, carne o leche.