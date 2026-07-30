Mango se alía con la ‘startup’ Theker para automatizar con robots la logística de su megacentro de distribución

La iniciativa se articula a través de Mango Startup Studio y permitirá adaptar soluciones avanzadas a diferentes ámbitos de la cadena de valor.

El proyecto une la experiencia logística global de Mango con la tecnología de robótica e inteligencia artificial de Theker, capaz de manipular objetos complejos.

El objetivo de la alianza es incorporar robots inteligentes y flexibles que mejoren la eficiencia, escalabilidad y capacidad de respuesta del centro logístico.

Mango colabora con la startup barcelonesa Theker para automatizar con robots la logística de su megacentro de distribución en Lliçà d’Amunt.

Mango ha dado un nuevo paso en su estrategia de innovación y tecnología con el lanzamiento de una colaboración junto a Theker, startup barcelonesa especializada en robótica e inteligencia artificial.

Ambas compañías ya trabajan conjuntamente en el desarrollo de proyectos de robotización de procesos logísticos que contribuirán a aumentar la capacidad del centro de distribución de Mango en Lliçà d’Amunt (Barcelona).

No es un espacio cualquiera, sino que es un megacentro logístico de 190.000 metros cuadrados. Aquí la empresa textil recibe todas las prendas y accesorios fabricados en sus miles de proveedores de todo el mundo.

Desde allí, se clasifican, gestionan y envían a más de un centenar de países.

La colaboración con Theker busca automatizar procesos logísticos, incorporando robots capaces de adaptarse dinámicamente a diferentes productos y situaciones operativas, mejorando la eficiencia, la escalabilidad y la capacidad de respuesta de las instalaciones.

Capacidades complementarias

Este proyecto une dos capacidades altamente complementarias. Por un lado, el profundo conocimiento operativo de Mango en la gestión de una cadena logística global que abastece a más de 120 mercados.

Por otro lado, la experiencia de Theker en el desarrollo de sistemas autónomos capaces de manipular objetos complejos mediante inteligencia artificial, visión por computador y aprendizaje profundo.

La alianza se ha articulado a través de la aceleradora Mango Startup Studio, con el objetivo de seguir explorando soluciones avanzadas con aplicación en distintos ámbitos de la cadena de valor.

Para Theker, el acuerdo supone otro nuevo paso en la aplicación de su tecnología en entornos industriales reales de gran escala, demostrando, una vez más, la capacidad de su robótica inteligente para resolver algunos de los mayores retos de automatización del sector.

La colaboración con una compañía global como Mango permitirá seguir desarrollando soluciones capaces de operar en entornos dinámicos y complejos, donde la flexibilidad y la autonomía son factores determinantes.

La creciente complejidad de las cadenas de suministro y la necesidad de ganar flexibilidad, capacidad y eficiencia están impulsando una nueva generación de soluciones basadas en inteligencia artificial y robótica.

La colaboración entre Mango y Theker responde a esa transformación.

Fundada en 2022 por los ingenieros Jiaqiang Ye Zhu y Carla Gómez Cano, Theker desarrolla robots generalistas nativos de inteligencia artificial diseñados para adaptarse y operar en entornos industriales complejos sin necesidad de reprogramación.