El Corte Inglés prepara 220 millones para comprar el 25% de su filial de viajes y tener su control absoluto

El grupo obtuvo un beneficio neto de 628 millones de euros en el ejercicio 2025-2026 y aumentará el dividendo a 250 millones, un 11,11% más que el año anterior.

El Corte Inglés redujo un 25,8% la retribución de su consejo de administración en el ejercicio fiscal 2025-2026, situándola en 13,82 millones de euros.

La filial Viajes El Corte Inglés, fruto de la fusión con Logitravel en 2021, alcanzó 3.489 millones de euros en ingresos y cuenta con más de 5.000 empleados y 500 puntos de venta.

El Corte Inglés prepara una inversión de 220 millones de euros para adquirir el 25% restante de su filial de viajes, actualmente en manos de Tool Factory.

El Corte Inglés quiere hacerse con el 100% de su filial de viajes. La compañía, que ahora es propietaria del 75%, prepara la adquisición del 25% que está en manos de Tool Factory desde que se cerró la fusión con Logitravel.

Para ello ha provisionado 220 millones de euros fruto del pacto de socios firmado en febrero de 2022.

La operación, que todavía no está cerrada, fue comunicada a Tool Factory en noviembre de 2025, según se detalla en las cuentas de los grandes almacenes.

En 2022, El Corte Inglés concedió un préstamo de 24 millones de euros a Tool Factory, cuyo vencimiento estaba previsto en 2029. Préstamos que habría que descontar de la operación.

Cabe recordar que en junio de 2021, Viajes El Corte Inglés y Logitravel llegaron a un acuerdo para crear una nueva compañía.

Como resultado del acuerdo, se constituyó una empresa en el sector con más de 3.500 millones de euros en ingresos, una plantilla que supera las 5.000 personas, más de 500 puntos de venta en todo el mundo y amplia cobertura online.

Años después, esta filial ha ido ganando peso en los planes de los grandes almacenes, que apostarán fuertemente por esta división, que cuenta con una red de 400 agencias.

Durante la reciente junta de accionistas, la presidenta Cristina Álvarez hizo referencia a Viajes El Corte Inglés como un servicio “que lleva nuestro sello, que genera confianza, y que refuerza el vínculo con nuestros clientes”.

En el último ejercicio, Viajes El Corte Inglés elevó sus ingresos a los 3.489 millones de euros, con una cifra de negocios de 2.117 millones, un 3,1% más y con un ebitda de 107 millones de euros, un 6,3% por encima.

Retribución

Por otro lado, las cuentas revelan que El Corte Inglés redujo un 25,8% la retribución del consejo de administración en el ejercicio fiscal 2025-2026 (entre marzo de 2025 y febrero de este año), hasta situarla en 13,82 millones de euros, por debajo de los 18,64 millones de euros de un año antes.

La reducción de la retribución del consejo es consecuencia de la desaparición de la Comisión Ejecutiva Delegada, lo que implica que algunos consejeros han dejado de tener funciones ejecutivas.

En concreto, del total percibido por el consejo de administración en el último ejercicio fiscal, 3,8 millones de euros corresponden a sueldos y otros 10,01 millones a otros conceptos.

Adicionalmente, el grupo indemnizó con 3,39 millones de euros durante el ejercicio 2025 a Gastón Bottazzini, que presentó su dimisión voluntaria a los cargos de consejero y consejero delegado del grupo en octubre del pasado año.

Durante el ejercicio 2024, el importe de las indemnizaciones ascendió a 14,4 millones de euros como consecuencia de la pérdida de funciones ejecutivas de determinados miembros del consejo.

El Corte Inglés registró un beneficio neto de 628 millones de euros en el ejercicio 2025-2026 (cerrado a 28 de febrero de 2026), lo que supone un crecimiento del 22,8% respecto al ejercicio precedente, mientras que el beneficio neto recurrente ascendió hasta los 522 millones de euros, un 11% más.

El grupo destinará a dividendos un total de 250 millones de euros, lo que supone un incremento del 11,11% respecto a los 225 millones de euros abonados el pasado año.