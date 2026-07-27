Mango cierra el primer semestre de 2026 con una facturación de 1.852 millones, un 7,2% más

El negocio internacional representó el 77% de la facturación, y el canal online supuso el 32% del total, con un crecimiento de doble dígito.

Durante el semestre, Mango abrió 127 tiendas y reformó 37, cerrando junio con más de 2.960 puntos de venta en más de 120 países.

La compañía invirtió cerca de 90 millones de euros en ampliar y mejorar tiendas, fortalecer operaciones y expandir el Campus Mango.

Mango alcanzó una facturación de 1.852 millones de euros en el primer semestre de 2026, un 7,2% más que el año anterior.

Mango cerró el primer semestre de 2026 con una facturación de 1.852 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 7,2% respecto al mismo periodo del año anterior y del 10,7% a tipo de cambio constante.

“Afrontamos la recta final de nuestro Plan Estratégico 4E 2024-2026 con la meta de alcanzar los 4.000 millones de facturación al cierre de este ejercicio”, dijo Toni Ruiz, presidente y consejero delegado de Mango.

Durante el primer semestre de 2026, Mango mantuvo un sólido ritmo de inversión en proyectos estratégicos, con un desembolso por un importe cercano a los 90 millones de euros destinado a la ampliación y mejora de su parque de tiendas, el fortalecimiento de sus operaciones y capacidades tecnológicas y la expansión del Campus Mango.

En el marco de la palanca Expand de su Plan 4E, la compañía continuó impulsando el canal físico, con 127 aperturas y 37 reformas, y cerró junio con una red de más de 2.960 puntos de venta en más de 120 países.

En este sentido, la compañía mantiene su hoja de ruta de crecimiento con el objetivo de seguir desarrollando el potencial de todas sus líneas de negocio. Woman continuó liderando las ventas durante el semestre, seguida de Man.

Las líneas dedicadas al público infantil (Kids) y juvenil (Teen) prosiguen su expansión, tanto con tiendas físicas como a través del canal online, y crecen por encima del mercado. En cuanto a Home, la línea de hogar, prevé cerrar el año con más de 10 establecimientos por toda la geografía española.

El negocio internacional de Mango representó el 77% de la facturación total de la compañía. Por volumen de negocio, los principales mercados en el periodo fueron España, Francia, Turquía, Alemania y Estados Unidos.

Durante el periodo, la compañía anunció un plan de 66 millones de euros para la apertura de 45 tiendas en Francia hasta 2028, 15 de ellas previstas para este mismo año.

Asimismo, en Italia, Mango firmó una alianza estratégica con COIN, la emblemática cadena italiana de grandes almacenes, que permitirá incorporar 22 tiendas en ubicaciones clave a partir de septiembre y hasta 2028.

A ello se suman nuevos planes de expansión en otros mercados estratégicos, como la apertura de 10 tiendas en Reino Unido y otras 10 en Turquía durante el presente ejercicio.

Por su parte, el negocio online mantuvo una evolución positiva y siguió consolidando su peso dentro del modelo de negocio de la compañía. Durante el semestre, este canal registró un incremento de doble dígito y representó el 32% de la facturación total.

De esta forma, la firma textil continúa creciendo en el plano empresarial ajena a la investigación de la muerte de su fundador Isak Andic, de la que el principal sospechoso es su hijo Jonathan.