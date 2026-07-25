Álvarez Almeida, presidente de los hosteleros: "La ley contra el tabaco nos hará perder las terrazas, una identidad del país"

Hostelería critica la falta de diálogo con el Gobierno y pedirá a los partidos políticos que revisen la norma antes de su aprobación definitiva.

El sector teme un impacto negativo en el turismo y reivindica el papel social de las terrazas en bares y restaurantes.

El presidente de Hostelería de España, José Luis Álvarez Almeida, advierte que la medida solo desplazará a los fumadores a la vía pública.

La patronal de hostelería rechaza la prohibición de fumar en terrazas, alegando que afecta a la identidad cultural de España.

El proyecto de ley del tabaco aprobado en el Consejo de Ministros no ha sentado nada bien en bares y restaurantes ya que pretende prohibir fumar en terrazas de bares, restaurantes y cafeterías. Desde el sector no entienden esta norma, especialmente porque atenta contra “la identidad de este país” en el que los bares forman parte de la vida social.

“Aparte de lo económico, vamos a perder identidad de país”, denuncia José Luis Álvarez Almeida, presidente de Hostelería de España en una entrevista concedida a EL ESPAÑOL-Invertia, quien no quiere aún entrar en el posible impacto económico de la norma.

Para la patronal de hostelería las terrazas forman parte de la identidad cultural de España, especialmente en lugares como Sevilla o Benidorm, y defienden la función social que cumplen los bares de pueblo vendiendo cajetillas de tabaco.

De hecho, el presidente de la patronal ve ciertas contradicciones en esta ley, que aún tiene que pasar por el Congreso y el Senado.

¿Por qué? “Curiosamente regulan que no se pueda fumar en las terrazas, donde los hosteleros pagamos unas tasas, y sí se permita hacerlo a pocos metros en la calle pública que es un espacio de todos”, denuncia.

Por eso considera que prohibir fumar en terrazas no hará que la gente deje de fumar; solo desplazará al fumador dos metros más allá, a la vía pública.

“A esta norma le falta mucho sentido común”, dice.

El presidente electo de Hostelería de España, José Luis Álvarez Almeida, interviene durante la Asamblea General Electoral que celebra Hostelería de España, en la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), a 18 de marzo de 2025, en Madrid (España). A. Pérez Meca Europa Press

Además, cree que fomentará el botellón. Sostiene que la solución no es restringir espacios hosteleros vigilados, sino educar a los jóvenes para que entiendan los riesgos del tabaco y del alcohol.

Así que esta norma antitabaco supone un nuevo golpe que se suma al que ya sufrieron en 2010, cuando se prohibió fumar en el interior de los establecimientos.

Ley con mucho más impacto en aquella época, pero que propició que muchos negocios tiraran de las terrazas. “Se abrieron cientos y miles de terrazas por toda España, porque al final el fumador buscaba ese refugio”, recuerda.

De hecho, el presidente de la patronal recuerda que la ley actual ya permite a cualquier hostelero declarar su terraza libre de humo si así lo desea, pero apenas se hace.

Turismo

Desde el punto de vista turístico también tendría cierto impacto la futura norma, no hay que olvidar que España recibió el pasado año casi 97 millones de turistas internacionales atraídos por el buen clima, las playas y las terrazas.

José Luis Álvarez señala que Suecia es el único país europeo que prohíbe fumar en las terrazas y bromea con que “hay más terrazas en Alcorcón que en toda Suecia”.

Defiende que España es referente en hostelería, por lo que no debería copiar modelos del norte. Y considera absurdo que a los visitantes como ingleses o franceses no se les permita fumar en una terraza española cuando en sus países de origen sí pueden hacerlo.

“Tenemos que tomar medidas para que la gente deje de fumar, pero no podemos prohibir”, comenta.

Falta diálogo

Llegado a este punto, señala que el Gobierno ha elaborado el borrador de la ley antitabaco sin haber mantenido contacto ni diálogo con la patronal hostelera durante el último año.

Pero no se rinden porque todavía tiene que ser aprobado por el Congreso y el Senado. “Haremos una ronda de contactos con todos los partidos políticos para hablar de este tema una vez pase el verano”, advierte.

Espera que, una vez que los grupos parlamentarios escuchen sus razones, se abran a buscar modificaciones o soluciones consensuadas en lugar de una prohibición drástica.