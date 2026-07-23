Nestlé vende el 50% de su negocio de agua a Platinum por 3.000 millones y crean una 'joint venture'

La operación está sujeta a consulta con empleados y aprobaciones regulatorias, y se espera cerrar en el primer semestre de 2027.

Peranel tendrá su sede en París y será dirigida por Muriel Lienau, actual consejera delegada del negocio de aguas y bebidas premium de Nestlé.

La nueva compañía Peranel incluirá más de 30 marcas y productos, como S.Pellegrino, Perrier, Acqua Panna y Nestlé Pure Life, vendidas en 120 países.

Nestlé vende el 50% de su negocio de agua a Platinum Equity por 3.000 millones de euros y crea la 'joint venture' Peranel.

Nestlé consigue socio para deshacerse de una parte de su negocio de agua. Vende el 50% a Platinum por 3.000 millones y crea junto a esta empresa la joint venture Peranel.

La nueva compañía, que contará con más de 30 marcas y productos vendidos en 120 países, incluyendo S.Pellegrino, Source Perrier y Acqua Panna, así como bebidas hidratantes funcionales y de primera calidad, la marca global Nestlé Pure Life y otras marcas líderes de agua locales.

Tendrá su sede en París y estará dirigida por Muriel Lienau, actual consejera delegada del negocio de aguas y bebidas premium de Nestlé.

De este modo, como empresa independiente centrada exclusivamente en agua y bebidas premium, Peranel tendrá total flexibilidad para invertir en sus marcas y aprovechar las oportunidades de crecimiento.

La transacción está sujeta a los procesos de consulta con los empleados y a las aprobaciones regulatorias correspondientes, y se espera que se cierre en el primer semestre de 2027.

Desde enero de este año, Nestlé se encuentra en negociaciones avanzadas para vender o desprenderse de gran parte de esta división, valorada en unos 5.000 millones de euros.

La multinacional que comercializa Nescafé, KitKat o Nestea contrató a Rothschild para que le asesorase en la venta de su división de aguas para finales de este año.

Este proceso de búsqueda de socio o venta quedó en un segundo plano tras el anuncio de 16.000 despidos a nivel mundial en el grupo y que en Europa ya se han acometido.