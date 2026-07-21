Cafento compra la irlandesa McCabe’s Coffee y refuerza su apuesta internacional por el café de especialidad

McCabe’s Coffee cuenta con más de 450 cafeterías independientes y es un referente en el café de especialidad en Irlanda e Irlanda del Norte.

La operación es la segunda inversión de Cafento en Irlanda, tras la compra de Java Republic en 2019, consolidando su estrategia de integrar marcas locales fuertes.

McCabe’s seguirá operando como marca independiente desde su sede en Wicklow, manteniendo su actividad y relaciones comerciales.

Cafento ha adquirido la tostadora irlandesa de café de especialidad McCabe’s Coffee, reforzando su presencia internacional en el segmento premium.

Cafento, una de las principales compañías cafeteras de España, ha adquirido la tostadora irlandesa de café de especialidad McCabe’s Coffee, en una operación que refuerza su apuesta por el crecimiento internacional en el segmento premium.

Tras la adquisición, McCabe’s continuará operando como marca independiente desde su sede en el condado de Wicklow (Irlanda), manteniendo tanto su actividad como las relaciones comerciales con clientes y proveedores.

Además, el cofundador de la compañía, Stephen McCabe, seguirá vinculado como embajador de la marca, apoyando su desarrollo en esta nueva etapa.

La operación supone la segunda inversión de Cafento en el mercado irlandés, después de la compra en 2019 de la tostadora premium Java Republic, con sede en Dublín.

Con este movimiento, el grupo español refuerza su posicionamiento en un mercado que considera estratégico, impulsado por la creciente demanda de café de especialidad y productos de mayor valor añadido.

Estrategia del grupo

Fundada en 1930, Cafento es una empresa familiar con más de 90 años de trayectoria que ha evolucionado hasta convertirse en un grupo internacional presente en múltiples mercados. La compañía mantiene un modelo de crecimiento basado en la integración de marcas locales con identidad propia, a las que dota de recursos y capacidades para potenciar su desarrollo, preservando sus señas de identidad.

En esta línea, la incorporación de McCabe’s responde a la estrategia del grupo de sumar compañías con una trayectoria consolidada y fuerte arraigo en sus mercados.

La tostadora irlandesa cuenta con una red de más de 450 cafeterías independientes y clientes del canal horeca en Irlanda e Irlanda del Norte, y se ha consolidado como un referente en el segmento de café de especialidad.

En esta línea, Paula Rodríguez, consejera delegada de Cafento, ha subrayado que "Irlanda es un mercado importante para Cafento, y la adquisición de McCabe’s Coffee refleja nuestro compromiso de invertir aquí y de apoyar el crecimiento de marcas premium con identidad propia. No estamos incorporando simplemente una marca a un grupo; estamos uniendo dos empresas familiares que comparten valores, una forma de entender el café y una visión a largo plazo.

Y ha añadido que "McCabe’s encaja de manera natural con nuestro modelo de crecimiento: marcas locales fuertes, equipos con conocimiento propio y relaciones reales con sus clientes".

Por su parte, Emma Brett, directora de Cafento International, ha señalado que "McCabe’s aporta una marca de gran prestigio en el café de especialidad irlandés y complementa el posicionamiento de Cafento en los segmentos premium, de especialidad y ecológico. La empresa ha desarrollado un saber hacer propio en Wicklow y, al combinar esa experiencia con la escala y el alcance internacional de Cafento, vemos un claro potencial para desarrollar la marca y fortalecer nuestra plataforma de café en Irlanda y más allá".