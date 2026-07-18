Glovo no desaparecerá de España: el fondo SSW tomará su control a mediados de 2027 y se abre a buscar socios

Glovo es líder del sector delivery en España con más del 50% de cuota, en un mercado que facturó 1.535 millones de euros en 2025 y sigue creciendo pese a los retos derivados de la Ley Rider.

SSW Partners planea buscar socios estratégicos para Glovo y maximizar su rentabilidad, siguiendo su modelo habitual de negocio de optimización y venta a medio plazo.

La operación de compra de Delivery Hero por Uber no incluye el mercado español ni otros 13 países, por lo que Glovo seguirá operando en España y otros mercados como Polonia, Portugal y Rumanía.

Glovo continuará operando en España bajo el control del fondo de inversión SSW Partners, que tomará el control a mediados de 2027 tras la venta por parte de Delivery Hero.

El acuerdo de compra de Delivery Hero por parte de Uber ha supuesto todo un terremoto en el sector del delivery. Se trata de una operación que no incluye 14 mercados por cuestiones regulatorias, entre ellos España, donde opera con la marca Glovo. Así que la principal incógnita es qué pasará ahora con esta compañía en España.

De inicio, la empresa de la mítica mochila amarilla estará controlada por SSW Partners, una firma de inversión con sede en Nueva York, a la que Delivery Hero venderá su negocio en 14 países por 1.600 millones de dólares (1.398 millones de euros).

Todo ello condicionado a la finalización de la opa de Uber y otras condiciones habituales de este tipo de operaciones.

“Se estima que hasta mediados de 2027 el proceso no estará cerrado”, según explican fuentes de SSW Partners a EL ESPAÑOL-Invertia.

Será entonces cuando el fondo tomará el control con la idea de “apoyar a los equipos de gestión para que el negocio siga prosperando”.

En sus planes también está iniciar un proceso para encontrar socios estratégicos que posicionen mejor el negocio para maximizar el beneficio y el éxito a largo plazo.

Así que SSW se hará cargo de Glovo en nuestro país, pero también en otros mercados en los que opera con esta marca como Moldavia, Polonia, Portugal y Rumanía.

Asimismo, Delivery Hero también transferirá a SSW las filiales Foodora (Austria, Chequia, Noruega y Suecia); Efood (Grecia); Foody (Chipre); PedidosYa (Chile, Ecuador); y Yemeksepeti (Turquía).

Por lo que, de momento, la continuidad de Glovo en España está garantizada. Al menos a corto plazo, más adelante la situación es algo incierta, según los expertos.

“Seguramente este fondo buscará la máxima rentabilidad de la empresa optimizando costes con el objetivo de poder venderlo a un precio superior en un plazo máximo de tres a cinco años”, comenta Francisco Javier Rivas, docente de EAE Business School.

No hay que olvidar que el modelo de negocio habitual de SSW consiste en asociarse con grandes empresas tecnológicas o fondos para realizar compras conjuntas.

Y ahí busca separar las divisiones comerciales de una empresa adquirida para asegurar que cada parte acabe en manos de un socio estratégico a largo plazo.

Un ejemplo de ello es la operación que llevó a cabo en 2021, cuando se unió a Qualcomm para comprar la tecnológica automotriz Veoneer por 4.500 millones de dólares (más de 3.900 millones de euros).

Tras la compra, SSW vendió la división de software de conducción autónoma a Qualcomm y se quedó con el resto para venderlo por partes a otros socios industriales idóneos.

Algo parecido podría ocurrir con su incursión en el sector del reparto de comida a domicilio.

Glovo en España

Lo que ocurra con Glovo en nuestro país interesa mucho en el sector. Hay que tener en cuenta que la empresa es líder del delivery español. Se calcula que tiene algo más del 50% de cuota, frente a sus principales y casi únicos rivales: Uber Eats y Just Eat.

Y es que el mercado español ha asistido a la salida de muchos operadores en los últimos años: Deliveroo en 2021, Getir y Gorillas en 2023, Stuart en 2024…

A pesar de ello, hablamos de un mercado que facturó unos 1.535 millones de euros en 2025, un 3,3% más que un año antes, según el Observatorio Sectorial DBK de Informa (filial de Cesce) de 2025.

Esto representa aproximadamente el 25% de todo lo que mueve el sector de la comida rápida.

Y parece que seguirá en crecimiento: si al reparto de restaurantes le sumamos el quick commerce (las compras rápidas de supermercado o farmacia a domicilio), el sector moverá 2.450 millones de euros para el año 2030, según datos de Just Eat.

El gran reto al que asisten compañías como Glovo es hacer frente al desbarajuste que ha creado la Ley Rider, que les ha obligado a transitar hacia modelos de contratación laboral (en lugar de repartidores autónomos).

La realidad es que ahora hay menos repartidores y más retrasos, especialmente en horas pico. Y, por tanto, más descontento de los usuarios.