Lidl, Dia, Consum y Aldi, los únicos supermercados del top 10 que crecen en cuota en lo que va de año en España

Mientras tanto, hipermercados como Carrefour y Alcampo pierden cuota por la crisis del formato, quedando Carrefour con el 9% y Alcampo en su nivel más bajo, el 2,8%.

Dia crece hasta el 4% de cuota tras un proceso de transformación, y Consum alcanza el 3,8% gracias a su expansión y supera los 1.000 establecimientos.

Lidl alcanza un récord histórico del 7,3% de cuota y prevé abrir 40 tiendas más este ejercicio, mientras Aldi supera ya las 500 tiendas y sube al 2,1% de cuota.

Lidl, Dia, Consum y Aldi son las únicas cadenas del top 10 que han incrementado su cuota de mercado en España en lo que va de año.

Las cadenas de surtido corto y algunas regiones lideran los crecimientos en el sector de la distribución. En concreto, Lidl, Dia, Consum y Aldi son las cuatro únicas que incrementan su cuota en lo que va de año en España.

Lidl, imparable desde hace algunos años, alcanza su récord histórico del 7,3% de cuota (0,4% más) hasta mayo de 2026, según datos aportados a este periódico por la consultora Worldpanel by Numerator (antes Kantar).

Es el tercer distribuidor en España. Sólo le supera Mercadona con un 27,4%, que registra una ligera caída de 0,1 puntos con respecto al año anterior.

También sigue por debajo de Carrefour. La gala alcanza el 9% de cuota, aunque sigue perdiendo peso por la crisis del hipermercado. Lo que vaticina un sorpasso en los próximos años si la francesa no se repone.

A día de hoy, Lidl supera los más de 700 supermercados. Su ritmo de crecimiento ha sido el de abrir entre 30 y 40 tiendas con inversiones que superan los 300 millones de euros anuales. De hecho, para este ejercicio fiscal prevé inaugurar 40 establecimientos.

Cuotas supermercados hasta mayo de 2026. Worldpanel by Numerator.

Parte de la clave de este crecimiento está en una fuerte apuesta por productos frescos y saludables, pero también mantiene su foco en la marca de distribuidor.

Se trata de un modelo de negocio muy parecido al de Aldi, que supera ya las 500 tiendas en España. La cadena alemana es otra de las que crece, pasando de una cuota del 1,9% a 2,1%. Es el octavo distribuidor del país.

Dia, recupera

Otra cadena que está de año dulce es Dia. La compañía crece después de acometer un plan de transformación que supuso el cierre de muchas tiendas, la unificación de formatos en uno solo y la renovación de su marca blanca.

Lo hace poco a poco. En los cinco primeros meses del año, Dia obtiene una cuota del 4% frente a los 3,7% que tenía en el mismo periodo del año anterior.

Cierto es que está lejos de cuotas que rozaban el 6% del mercado en un momento en el que era el tercer distribuidor del país.

Pero lo importante es que ha dejado de ceder terreno para ganar poco a poco lo perdido. Actualmente es el quinto retailer del país por cuota.

Cadenas regionales

En cuarta posición está Eroski, que mantiene un 4,2% de cuota. Y justo detrás de Dia, en el sexto lugar, se encuentra otra de las cadenas que crecen: Consum.

La compañía valenciana alcanza el 3,8% de cuota (0,3 puntos más). Crece al calor de un plan de expansión que le ha llevado a superar los 1.000 establecimientos (la mitad de la enseña Consum y la otra de su franquicia Charter).

De hecho, va a dar el salto a Madrid este año con la apertura de una tienda en Parla.

El ranking general lo completan otras dos cadenas regionales con pequeñas caídas de cuota: Ahorramas (1,9%) y Bon Preu (1,6%).

Curiosamente, los modelos de negocio de las cadenas de surtido corto (Lidl, Aldi y Dia) distan mucho del de los supermercados regionales que basan más su oferta en las marcas de fabricante. Pero ambos crecen.

El otro modelo de negocio que hay en la industria de la distribución en España es el que durante años han abanderado Carrefour y Alcampo, muy focalizados en el hipermercado.

Pero la crisis de este formato les ha penalizado con pérdidas de cuota. Alcampo tiene un 2,8%, su nivel más bajo.