Lío entre los sindicatos del sector textil: UGT defiende que Trabajo ha frenado el convenio y Fetico que se está tramitando

UGT anuncia que seguirá utilizando vías legales y judiciales para impedir la entrada en vigor del convenio, al considerar que perjudica a los trabajadores y la negociación colectiva territorial.

El requerimiento de subsanación incluye la eliminación de un párrafo sobre la aplicación en el País Vasco, considerado redundante según Fetico.

Fetico niega la paralización del convenio y afirma que solo se ha pedido una subsanación habitual en el proceso de registro.

UGT sostiene que el Ministerio de Trabajo ha suspendido la tramitación del primer convenio estatal del comercio textil firmado por ARTE, CCOO y Fetico.

Los sindicatos del sector textil vuelven a mostrar las fisuras y desacuerdos que hay entre ellos en relación al convenio firmado entre ARTE, la patronal de Inditex, Mango, Primark y H&M, y los sindicatos CCOO y Fetico.

UGT -que no firmó ese convenio- anunció ayer que el Ministerio de Trabajo había suspendido la tramitación del convenio colectivo de ARTE, el primero a nivel nacional de grandes cadenas del comercio textil y que afecta a cerca de 120.000 trabajadores.

Trabajo requiere a la comisión negociadora la subsanación de numerosos aspectos del texto presentado para su registro por no ajustarse a la legislación vigente.

Desde la Confederación Sindical Independiente Fetico rechazan que se haya frenado el convenio.

Y recuerdan que el Registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo ha emitido un requerimiento de subsanación del texto del convenio de ARTE.

“Se trata de un trámite legal absolutamente habitual dentro del procedimiento de registro de cualquier convenio, plan de igualdad o texto que se registre”, añaden.

Por lo que aseguran que no es una decisión excepcional ni dirigida contra este convenio en particular, y que no supone en ningún caso el rechazo del convenio ni su paralización.

Entre los requerimientos de subsanación se ha solicitado la eliminación de un párrafo en referencia a la aplicación en territorios determinados como País Vasco, que los excluía por tener un acuerdo marco de comercio, aunque, “esto no significa nada y sólo es una redundancia de lo que ya dice la ley”, añaden.

No obstante, desde FeSMC-UGT reiteran que seguirán “utilizando todas las vías legales y judiciales necesarias para impedir que entre en vigor un convenio que, además de perjudicar a miles de trabajadores del comercio, debilita la negociación colectiva territorial y consolida un modelo que incrementa la flexibilidad empresarial en detrimento de los derechos laborales”.