Alsea vendió el negocio de Fridays en España a Yellowstone Capital por 2,2 millones con la enseña en una situación límite

Alsea absorbió la sociedad gestora de Fridays dentro de su filial Sigla, buscando simplificar su estructura y mejorar la rentabilidad del grupo.

El resto de locales Fridays fueron cerrados o traspasados a otras marcas de Alsea como parte de su estrategia para centrarse en enseñas más rentables.

La venta incluyó inmovilizado, existencias, fianzas y contratos laborales; el pago restante de 1,5 millones se abonará en abril de 2027.

Alsea vendió ocho restaurantes Fridays en España a Yellowstone Capital por 2,19 millones de euros tras acumular pérdidas y con la enseña en situación límite.

Casi a finales de 2025, Alsea (que gestiona enseñas como Foster’s Hollywood, Vips o Ginos) llevó a cabo una operación de venta de la que apenas se supo en España. El grupo mexicano se deshizo del negocio de Fridays, la cadena que se hizo famosa por su peculiar manera de cantar el cumpleaños feliz a sus clientes.

En concreto, el 28 de octubre de 2025 suscribió un contrato de compraventa de negocio en explotación con la firma de inversión Yellowstone Capital para el traspaso de ocho de los 13 restaurantes de Fridays que operaban bajo el régimen de franquicia en España.

En ese momento tampoco se hizo público el precio de la operación. Pero según consta en los datos del Registro Mercantil a los que ha tenido acceso este periódico, la venta del negocio de los ocho locales junto a su inmovilizado material, existencias, fianzas comerciales y contratos laborales alcanzó los 2.194.209 euros.

Se trata de un gasto que la empresa justifica por el valor del inmovilizado material transmitido.

Al cierre del ejercicio 2025, queda pendiente de cobro un remanente de algo más de 1,5 millones de euros. Según las condiciones contractuales, este pago se encuentra diferido hasta abril de 2027.

Respecto al resto de restaurantes que completaban la cartera original, uno de ellos se cerró y otros tres se traspasaron, mediante operaciones de compraventa de activo a otras marcas comerciales integradas dentro de Alsea.

Esta operación forma parte de una estrategia global de Alsea orientada a optimizar su portafolio de marcas, reforzar la rentabilidad del grupo y concentrarse en aquellas enseñas con mayor potencial de crecimiento, como Starbucks o Domino’s Pizza, según anunció en México.

En España, mantiene las operaciones de 321 Domino’s Pizza, 164 Starbucks, 79 Ginos, además de 115 Vips y 100 Foster’s Hollywood.

Pero la decisión de deshacerse de Fridays choca con la postura tomada en noviembre de 2024, cuando Alsea, como masterfranquiciador de la enseña en España, estaba dispuesto a hacer crecer la marca en nuestro país tras los rumores de quiebra en EEUU.

Sin embargo, no ha sido así. De hecho, sus resultados económicos no acompañaban ni justificaban seguir explotando la marca.

En 2025, Restaurantes y Servicios Reyse (sociedad a través de la cual Alsea gestionaba los 13 Fridays en España) facturó 14,6 millones de euros, un 28% menos y registró pérdidas de 509.689 euros.

Desde 2022, acumula unos números rojos de 2,5 millones de euros.

Al 31 de diciembre de 2025 el patrimonio neto era negativo por importe de 8.737.351 euros, situación que le haría incurrir en causa de disolución.

Simplificación interna

De manera simultánea a la firma del contrato de compraventa, Alsea procedió a la resolución formal del acuerdo con TGI Fridays Franchisor (para franquiciar la marca).

También anunció la absorción de Restaurantes y Servicios Reyse por parte de otra filial del grupo, Sigla, la empresa que gestiona el negocio de Vips y fue adquirida en 2018 por la mexicana Alsea.

De hecho, se espera que el 20 de julio esta fusión por absorción sea aprobada en la junta general de accionistas del grupo de restauración.

La decisión de la fusión se justifica con la finalidad de simplificar la estructura societaria, organizativa y de funcionamiento del grupo.

Desde 1992

TGI Fridays aterrizó en España en 1992 con la inauguración del primer restaurante en el centro comercial La Esquina del Bernabéu, en pleno centro de la capital.

Además, Fridays fue la primera cadena de restaurantes americana en llegar a Europa y a España, donde lleva años siendo el bar&grill de referencia en burgers, ribs, carnes a la parrilla y sus míticos cocktails.

La cadena se hizo famosa aquí por la particular manera que tienen los camareros de felicitar a los usuarios por cumplir años cantando la canción de cumpleaños al estilo Fridays y haciendo bailar a los comensales.

Un espíritu animado que define la filosofía con la que nació Fridays en Nueva York en 1965: “aquí siempre es viernes”.

Filosofía que se mantiene, aunque con Yellowstone Capital franquiciando la marca y con menos locales.