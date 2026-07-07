Marta Ortega (Inditex): “En un entorno cada vez más incierto lo importante no es predecir todo, sino tener criterio para decidir”

Se aprobó un dividendo de 1,75 euros por acción con cargo a los resultados de 2025, con el segundo pago previsto para noviembre de 2026.

La junta de accionistas aprobó la entrada de José Ignacio Goirigolzarri como nuevo consejero independiente y actualizó las remuneraciones de la alta dirección.

Inditex cerró su último ejercicio fiscal con un beneficio récord de 6.220 millones de euros y ventas de casi 40.000 millones.

Marta Ortega destaca la importancia de tomar decisiones con criterio en un entorno incierto y pone en valor el componente humano en Inditex.

La presidenta no ejecutiva de Inditex, Marta Ortega, ha asegurado que en un “entorno cada vez más incierto lo importante no es predecir todo, sino tener criterio para decidir”.

Así lo ha asegurado durante su discurso en la junta general de accionistas del gigante textil, celebrada hoy en su sede de Arteixo (La Coruña).

Con estas palabras, la hija de Amancio Ortega ha querido señalar que una compañía como Inditex “se construye cada día a partir de miles de decisiones”, ya sea en tiendas, fábricas, oficinas o en otras partes del mundo.

“El valor está en las personas, en la sensibilidad, criterio y empatía”, ha añadido.

En este sentido, la presidenta ha afirmado que esta forma de entender el negocio les ha permitido actuar con agilidad y responsabilidad para estar cerca de los clientes.

“Nuestra vocación siempre ha sido hacer accesible el diseño. Las tendencias pasan y la moda cambia, pero la conexión con las personas permanece”, ha detallado.

En su discurso, también se ha centrado en cómo Inditex ha cambiado a lo largo de la historia, pero ha recordado que lo que no ha cambiado es la manera en la que hacen las cosas.

Todo ello a pesar de que es consciente de que el “entorno cambia muy deprisa”, aunque para Marta Ortega permanece el componente humano y su sensibilidad.

Por ello, ha señalado que se guiarán por “seguir generando impacto positivo allí donde estamos: en Galicia, en España y en todos los lugares”.

Así, de cara al futuro, Marta ha asegurado que seguirán intentando “llegar lejos, conectar con más personas y seguir siendo más Inditex cada día”.

Misma premisa que ha repetido el consejero delegado, Óscar García Maceiras: “Nuestro propósito sigue siendo el mismo, llegar a millones de personas en el mundo con una propuesta atractiva y una buena experiencia”.

En su intervención ante los accionistas, el CEO de Inditex ha destacado que este año se cumplen 25 años de Inditex como empresa cotizada. “Permitió profesionalizar el grupo, captar notoriedad y garantizar la estabilidad en la estructura”, ha dicho.

“La capitalización bursátil ha pasado de 9.163 millones el 23 mayo de 2001 a los actuales más de 170.000 millones”, ha añadido.

2025 y 2026

Maceiras ha asegurado que Inditex mantendrá una estrategia de precios estables y accesibles y que seguirán innovando y sacando provecho de la tecnología, pero sin perder de vista el componente humano.

Todo ello tras cerrar un 2025 con unos resultados récord. En concreto, la firma textil ganó 6.220 millones en su último ejercicio fiscal (cerrado a 31 de enero de 2025), un 6% más que un año antes.

Si bien es cierto, las ventas moderaron su crecimiento hasta 39.864 millones de euros (+ 3,2%) tal y como ya había pasado en los resultados trimestrales anteriores.

El CEO de la compañía dueña de Zara ha recordado que se prevén inversiones ordinarias de alrededor de 2.300 millones de euros en 2026. Estas inversiones se dedicarán principalmente a la optimización del espacio comercial, su integración tecnológica y la mejora de las plataformas online.

Junta

La junta general ordinaria de accionistas de Inditex ha aprobado este martes el nombramiento del expresidente de Caixabank José Ignacio Goirigolzarri, que fue presidente de Caixabank entre 2021 y 2024, como nuevo consejero independiente de la compañía.

Goirigolzarri, que también fue consejero delegado de BBVA y presidente de Bankia, sustituirá a Rodrigo Echenique, que dejará su asiento al concluir el plazo de duración de su mandato el próximo día 12 de julio.

Asimismo, la junta ha aprobado la reelección de Óscar García Maceiras, con la categoría de consejero ejecutivo, de Marta Ortega y Flora Pérez, como consejeras dominicales y de Denise Patricia Kingsmill, Pilar López y Belén Romana, con la categoría de independientes.

Por otra parte, la junta de accionistas ha aprobado una actualización de las remuneraciones para el consejero delegado, Óscar García Maceiras, la presidenta no ejecutiva, Marta Ortega, y consejeros para los ejercicios 2027, 2028 y 2029.

Así, con la nueva política de remuneraciones, que entrará en vigor el 1 de febrero de 2027, el CEO y la presidenta no ejecutiva de Inditex verán incrementar sus retribuciones.

La retribución total por funciones ejecutivas de García Maceiras aumentará de 7,3 a 9,175 millones de euros, equivalente a un incremento del 5,2% anualizado desde la junta de 2022.

Por su parte, Marta Ortega también verá actualizada su remuneración como presidenta del consejo de administración, al pasar de 900.000 euros a 1,05 millones de euros a partir de 2027, lo que supone un incremento del 3,5% anualizado desde la junta general de accionistas de 2022.

Igualmente, la junta de accionistas de Inditex ha aprobado un dividendo de 1,75 euros por acción con cargo a los resultados del 2025, compuesto por un dividendo ordinario de 1,20 euros y un dividendo extraordinario de 0,55 euros por acción.

El dividendo se compone de dos pagos iguales de 0,875 euros por acción: el primero se abonó ya el pasado 4 de mayo y el segundo se realizará el 2 de noviembre de 2026 (0,325 euros ordinarios más 0,550 euros extraordinarios).