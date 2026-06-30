Enric Carbonell, el 'fichaje' de Juan Roig para la cúpula de Mercadona tras su 'doble liga' como CEO del Valencia Basket

La reestructuración implica también nuevos roles para Patricia Tobía, quien suma el área Financiera, y José Jordá, que asume Relaciones Externas.

El cambio se produce tras la salida de Héctor Hernández, director general Financiero, Relaciones Externas y Legado, después de 23 años en Mercadona.

Carbonell asumirá nuevas responsabilidades liderando también el Roig Arena y la Fundación Trinidad Alfonso, manteniéndose al frente del club de baloncesto.

Enric Carbonell, hasta ahora CEO del Valencia Basket, ha sido nombrado miembro del comité de dirección de Mercadona por Juan Roig.

El presidente de Mercadona, Juan Roig, ascendió este lunes a la cúpula de la compañía a Enric Carbonell, CEO de su exitoso Valencia Basket, tras una carrera meteórica del directivo, que hace tan solo siete años era asesor de Compromís.

Mercadona explicó el movimiento en una nota de prensa sobre la salida de Héctor Hernández, director general Financiero, Relaciones Externas y Legado, que se marcha "de mutuo acuerdo" tras 23 años en la empresa.

"La compañía también ha decidido asimismo el nombramiento del director general del Valencia Basket, Enric Carbonell, como miembro del comité de dirección de Mercadona, quién también liderará la gestión y el equipo del Roig Arena y de la Fundación Trinidad Alfonso", expuso.

Su cometido, en consecuencia, será cuádruple. Además de continuar al frente de Valencia Basket, se incorpora al comité de dirección de Mercadona y asume tanto el Roig Arena como la Fundación Trinidad Alfonso.

Así lo expuso el equipo de baloncesto en un comunicado paralelo para recalcar que seguirá al frente del mismo. "Dentro de este nuevo cargo, Enric Carbonell continuará dirigiendo el proyecto de Valencia Basket como lo hacía hasta ahora", destacó.

Lo hará "asumiendo además la coordinación de todo el Proyecto Legado de Juan Roig en su vertiente deportiva y la de ocio y cultura que supone el Roig Arena, o lo que es lo mismo, asumiendo también la gestión del recinto y la Fundación Trinidad Alfonso".

La puerta de entrada al conglomerado de Juan Roig fue, precisamente, la Fundación Trinidad Alfonso tras más de cuatro años con quien entonces era conseller de Educación, Cultura y Deporte, Vicent Marzà (Compromís).

Fue asesor de Asuntos Parlamentarios entre julio de 2015 y agosto de 2018, y después director del gabinete del dirigente hasta septiembre de 2019, cuando dio el salto a Fundación Trinidad Alfonso como director de Proyectos.

Solo duró un año en esta nueva responsabilidad. En septiembre de 2020 se convirtió en director de operaciones de Valencia Basket. Y tan solo estuvo 16 meses en esta nueva responsabilidad.

En diciembre de 2021 el club anunció que el joven dirigente se convertiría en el líder del proyecto en sustitución del director general en funciones y presidente de la entidad, Paco Raga.

Cuatro temporadas y media después, y tras la más exitosa de la historia del club -campeón de liga femenina y masculina, además de finalista por primera vez de la final four de la Euroliga- Juan Roig ha decidido incorporarlo también a su comité de dirección.

Adiós a Héctor Hernández

El movimiento se produce en Mercadona tras la salida de uno de los hasta ahora hombres fuertes de Juan Roig. Héctor Hernández, director general Financiero, Relaciones Externas y Legado, deja de formar parte del Comité de Dirección de Mercadona, tal y como comunicó la firma en un comunicado.

Esta marcha supone una redistribución de tareas en la cúpula. La empresa explicó que va a producirse una "reorganización de la Dirección General Financiero, Relaciones Externas y Legado", que se reparte además entre directivos que amplían sus competencias.

Patricia Tobía, actual directora general de Informática, asume también Financiera. Y José Jordá, director general de Tiendas y Recursos Humanos, se responsabilizará además de Relaciones Externas.

Por otra parte, el departamento de Logística, dirigido por David Cid, pasa a denominarse dirección Logística y Sostenibilidad.

Hernández, por su parte, abandona el comité directivo de la cadena tras formar parte de él durante los últimos 23 años y, además, también se desvincula de la enseña.

El directivo saliente agradeció a Roig "la confianza que la compañía siempre ha depositado en él", la cual "le ha permitido consolidar una carrera profesional basada en la promoción interna y ejercer diferentes responsabilidades dentro de la empresa".

La salida se produce "de mutuo acuerdo" entre la compañía y Hernández, quien también tuvo palabras de agradecimiento para sus compañeros del comité de dirección y el resto del personal de la cadena.

Mercadona le reconoció su "dedicación y esfuerzo durante todo este tiempo, y su contribución a construir el proyecto empresarial que hoy representa Mercadona".