Decathlon vuelve a crecer en España: dispara su beneficio un 17,3% hasta los 84 millones y factura un 7,1% más

La cadena prevé abrir 15 nuevas tiendas en 2026 y culminar la modernización de todos sus establecimientos, tras reformar 83 tiendas el año pasado y superar los 11.000 empleados en España.

Las ventas online suponen el 15,1% del total y el canal marketplace creció un 45% interanual; el negocio de segunda mano creció un 25% y ya representa el 3% de la facturación.

España es el segundo mercado más importante para Decathlon, representando más del 11% de la facturación global del grupo, solo por detrás de Francia.

Decathlon España aumentó su beneficio un 17,3% en 2025, alcanzando los 84 millones de euros, y su facturación creció un 7,1%, hasta los 1.990 millones.

Decathlon recupera su ritmo de crecimiento en España tras un 2024 en el que sus ganancias cayeron un 42%. La compañía de ropa deportiva registró en 2025 un beneficio neto de 84 millones, un 17,3% más que en 2024, mientras que su cifra de negocio fue de 1.990 millones de euros, un 7,19% más.

Un resultado que el CEO de Decathlon España, Borja Sánchez Romero, no achaca a nada extraordinario. “Lo excepcional fue el crecimiento de 2023 que provocó que la bajada del 2024 fuera mayor”, ha asegurado.

Estos resultados colocan a “España como el segundo mercado a nivel del grupo y supera el 11% del peso en todo el grupo”, ha detallado. El primer mercado es Francia.

Las ventas online aportaron 15,1% de las ventas totales de la empresa. Dentro de este ecosistema, destaca especialmente el comportamiento del canal marketplace, que ha experimentado un crecimiento interanual del 45%.

Por otro lado, el negocio de segunda mano crece un 25% y ya supone un 3% de la facturación.

Tiendas y expansión

El año pasado, la cadena deportiva realizó cinco aperturas, una reapertura y una ampliación. En total, hay 176 establecimientos.

De hecho, para 2026 continuarán con la expansión con el plan de abrir 15 tiendas (pequeño y gran formato) en ciudades como Barcelona, Madrid y Granada y realizarán dos ampliaciones.

También se abrirá una en Puigcerdà y otra de Fuerteventura procedente del paquete de tiendas compradas a la quebrada Intersport.

El resto, las de Tenerife, está en segunda fase de análisis por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por “riesgos” de competencia. Están a la espera de la resolución que se anunciará en pocos días.

En 2024, comenzaron el proceso de modernización de tiendas con cambio de imagen global. “No sólo es un cambio de fachada, sino es un cambio estructural de las tiendas”, ha comentado el directivo. El año pasado se reformaron 83 tiendas.

En diciembre de este año terminarán la modernización de todas las tiendas.

Decathlon también ha crecido en oferta. “Tenemos 14 marcas y hemos conseguido incorporar otras marcas. Hay 380.000 referencias”, ha asegurado.

En España, ya superan la barrera de las 11.000 personas. Este año además distribuyó más de 50 millones de euros en 2025 en concepto de primas, bonus y reparto de beneficios a través de acciones de la empresa.

Además, los trabajadores han acumulado una subida salarial superior al 15% en los últimos tres años acordada en su último convenio colectivo.