La crisis de la cerveza: Mahou, Estrella Galicia, Heineken y Damm se agarran a las bebidas sin alcohol y al negocio exterior

Damm, Mahou y Estrella Galicia incrementan su actividad internacional, con exportaciones y fábricas en países como Reino Unido, Senegal e Italia, buscando crecimiento fuera de España.

Las compañías diversifican su negocio hacia otras bebidas y mercados, como el café y productos desarrollados para el extranjero, además de reforzar su presencia internacional.

Mahou, Heineken y Estrella Galicia apuestan por la cerveza sin alcohol, que ya representa el 14% del mercado español, y lanzan nuevas categorías como las 'Alcohol Low'.

Las grandes cerveceras españolas sufren una caída del consumo de cerveza tradicional, impulsando la venta de bebidas sin alcohol y funcionales.

Actualmente, las bebidas sin alcohol en el negocio del grupo Mahou San Miguel tienen un peso del 31%. Hablamos de agua y cerveza sin alcohol principalmente. Un dato que hace años era impensable, pero que refleja la situación del sector de la cerveza tradicional que atraviesa una crisis por la caída del consumo.

Fruto de ello, los resultados económicos de muchas de las grandes cerveceras del país reflejan caídas de beneficios y facturación (en el caso de Mahou y Damm) o los despidos a nivel mundial como los de Heineken (sin afectación en España).

¿Las razones? Mayor propensión de las nuevas generaciones a consumir menos alcohol y buscar tendencias más saludables, trasvase del consumo en hostelería al hogar y la situación económica tras años arrastrando inflación.

Ante este escenario, los grandes grupos cerveceros ya aplican de forma acelerada la estrategia de no poner todos los huevos en la misma cesta. Algo que ya hicieron hace muchos años con el agua.

En esta crisis, lo primero ha sido apostar por la cerveza sin alcohol, con Mahou, Heineken y Estrella Galicia rivalizando con varias marcas para aprovechar el tirón de este negocio en España que ya supone el 14%.

Incluso han salido versiones intermedias. Es decir, cervezas con alcohol, pero menos que una tradicional. Es lo que se conoce como la categoría Alcohol Low.

Heineken lanzó Cruzcampo Tremenda con tan solo 2,4 grados de alcohol y Mahou sacará al mercado San Miguel Low el próximo mes de septiembre con 2,7 grados.

Pero ahora la guerra también se traslada a otras bebidas sin alcohol, las llamadas funcionales. Están diseñadas para el bienestar y buscan aportar hidratación con sabor.

Ejemplo de ello es Mahou, el principal grupo cervecero del país, acaba de lanzar Yuzz, una bebida funcional con la influencer María Pombo.

Bebida Yuzz de Mahou y María Pombo.

Y el año pasado Hijos de Rivera, matriz de Estrella Galicia, lanzó ‘Mucho’ con la estrella de la UFC, Ilia Topuria. Se trata de otro líquido sin azúcar ni cafeína.

Aunque no sólo se están metiendo en este negocio. Mahou, por ejemplo, ha entrado en el mercado del café con una marca propia para hostelería.

También lanzó Vamos by Mahou, una bebida de malta carbonatada desarrollada en exclusiva para Egipto.

“Queremos ver cómo se desarrolla en el país y ver si hay oportunidades de entrar en el negocio en Oriente Medio”, señaló Alberto Rodríguez-Toquero, director general de Mahou San Miguel.

Exterior

Además de diversificar, salir al exterior es la otra fórmula que están encontrando las cerveceras para crecer.

Damm, por ejemplo, está presente en más de 130 países y exporta con marca propia a 88 mercados. Recientemente se ha reforzado en Reino Unido y ha abierto una fábrica en Senegal.

El peso del negocio internacional ya representa el 30% de la actividad de la compañía.

En Mahou el peso es algo inferior, ronda el 20% y cuenta con presencia en 74 mercados. Este año esperan crecer a doble dígito en EEUU y Reino Unido.

Estrella Galicia acaba de abrir filial en Italia y ya está en una decena de países, entre ellos Brasil, China, Filipinas, México, Reino Unido o Estados Unidos.

Por su parte, Heineken es un grupo internacional presente en muchos países, incluida España, donde focaliza su estrategia en las marcas premium, como El Águila, que les permiten mejores márgenes de beneficio por litro.

Se trata de otra forma de crecer en nuestro mercado y que permite a las compañías diferenciarse en plena metamorfosis del sector de la cerveza.