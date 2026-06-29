Mercadona anuncia la salida de Héctor Hernández, uno de los hombres fuertes de Juan Roig, tras 23 años en la dirección

Las claves

Las claves Generado con IA Héctor Hernández, mano derecha de Juan Roig y director general Financiero, Relaciones Externas y Legado, deja Mercadona tras 23 años en el comité directivo. La salida de Hernández se produce de mutuo acuerdo y la compañía ha reconocido su dedicación y aportación al crecimiento de Mercadona. Enric Carbonell, director general del Valencia Basket, se incorpora al Comité de Dirección de Mercadona y liderará también el Roig Arena y la Fundación Trinidad Alfonso. Patricia Tobía asume la dirección Financiera y José Jordá se responsabiliza de Relaciones Externas, mientras la dirección de Logística pasa a denominarse Logística y Sostenibilidad.

Mercadona, la cadena de supermercados valenciana presidida por Juan Roig, ha anunciado cambios en su equipo directivo tras la salida de la mano derecha del presidente de la compañía.

Héctor Hernández, director general Financiero, Relaciones Externas y Legado, ha dejado de formar parte del Comité de Dirección de Mercadona, tal y como ha anunciado la compañía en un comunicado.

Hernández abandona el comité directivo de la cadena tras formar parte de él durante los últimos 23 años y, además, también se desvincula de la compañía.

Por su parte, Hernández ha agradecido a Roig "la confianza que la compañía siempre ha depositado en él", la cual "le ha permitido consolidar una carrera profesional basada en la promoción interna y ejercer diferentes responsabilidades dentro de la empresa".

Tras detallar en el comunicado que la salida se da tras llegar a un acuerdo entre la compañía y Hernández, el ya ex directivo ha agradecido de nuevo a sus compañeros del Comité de Dirección, así como a todos aquellos con quienes ha colaborado estrechamente, por la confianza depositada en él durante todos estos años.

Además, Mercadona le ha reconocido su dedicación y esfuerzo durante todo este tiempo, y su contribución a construir el proyecto empresarial que hoy representa Mercadona.

La compañía también ha decidido asimismo el nombramiento del director general del Valencia Basket, Enric Carbonell, como miembro del Comité de Dirección de Mercadona, quién también liderará la gestión y el equipo del Roig Arena y de la Fundación Trinidad Alfonso.

Igualmente, tras la reorganización de la Dirección General Financiero, Relaciones Externas y Legado, Patricia Tobía, actual directora general de Informática, asume también Financiera.

Por otro lado, José Jordá, director general de Tiendas y Recursos Humanos, se responsabilizará de Relaciones Externas, y el departamento de Logística, dirigido por David Cid, pasa a denominarse dirección Logística y Sostenibilidad.