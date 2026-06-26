Eroski vuelve a desinvertir y vende su negocio de gasolineras a la 'low cost' Petroprix

El cierre de la venta está previsto para finales de año y no tiene impacto relevante en el negocio ni patrimonio de Eroski.

La operación incluye la transmisión de 40 gasolineras distribuidas en varias comunidades autónomas de España.

Eroski ha vendido su negocio de estaciones de servicio a la compañía de gasolineras low cost Petroprix.

Grupo Eroski reanuda las desinversiones tras la venta de su división de viajes y perfumerías hace años. Ahora la compañía vasca ha alcanzado un acuerdo para la venta de su negocio de estaciones de servicio a la compañía de gasolineras low cost Petroprix.

La operación, en la que Eroski ha contado con el asesoramiento de Deloitte y Lawesome, contempla la transmisión de las 40 gasolineras del grupo, una vez se cumplan las condiciones acordadas entre ambas partes, habituales en este tipo de transacciones.

Las 40 estaciones de servicio se incorporarán a la red de Petroprix, reforzando su presencia en los territorios donde actualmente opera Eroski Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Islas Baleares, La Rioja, Navarra y País Vasco.

El precio final de la operación está supeditado a los ajustes que se acuerden en el momento de cierre.

Por ello, desde Eroski aseguran que no es posible establecer un precio definitivo en este momento, pero sí confirman que la materialización de la venta no supone un impacto relevante en la cifra de negocio del Grupo, ni en su patrimonio.

Continuidad operativa

El cierre de la operación está previsto para finales de este año, sujeto al cumplimiento de las condiciones habituales en este tipo de operaciones.

Durante este periodo, Eroski garantizará la continuidad operativa de las estaciones de servicio y el mantenimiento de la actividad habitual, sin impacto en la actividad comercial alimentaria del grupo ni en la experiencia de compra de su clientela.

La incorporación de las estaciones a la red de Petroprix permitirá asegurar la continuidad del servicio en las ubicaciones actuales, favoreciendo asimismo su complementariedad con los establecimientos comerciales de Eroski.

Con el cierre de esta operación Petroprix aumentará su red de estaciones low cost hasta las 245 repartidas entre España, Portugal, Chile y Panamá.

Como parte de esta nueva etapa, la cooperativa continuará centrando su estrategia en el desarrollo de su red comercial alimentaria, el impulso de sus formatos de proximidad y franquicia.

En 2025, Grupo Eroski consolidó una nueva etapa tras culminar el proceso de refinanciación y normalización de su estructura financiera, cerrando el ejercicio con unas ventas de 6.081 millones y una red comercial omnicanal de 1.508 establecimientos.