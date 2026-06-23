Lactalis reta a la marca blanca y los 'súper' que vetan novedades con 38 innovaciones en un mercado en mínimos históricos

La compañía invertirá 200 millones de euros entre 2026 y 2030, focalizando el esfuerzo en competitividad industrial, digitalización, innovación y transición energética.

Lactalis logró una facturación de 1.705 millones de euros en 2025 y considera España como su sexto mercado estratégico a nivel mundial, con 42 marcas activas.

El mercado de alimentación español solo ha registrado 75 innovaciones este año, un 52% menos respecto a 2010, debido al auge de la marca blanca y la menor presencia de novedades de fabricantes.

Lactalis ha lanzado 38 nuevas referencias en 2024, desafiando los mínimos históricos de innovación en el mercado alimentario español.

El mercado de la alimentación lleva años marcado por la inflación, los nuevos hábitos de consumo, la incertidumbre y la fuerte presencia de la marca blanca. Un entorno que ha llevado a mínimos históricos las innovaciones que los fabricantes comercializan.

En concreto, el pasado año sólo se lanzaron 75 innovaciones relacionadas con la alimentación, según datos de Promarca y Worldpanel by Numerator.

Se trata de la misma cifra que en 2024, lo que supone una caída del 52% respecto a las 156 innovaciones contabilizadas en 2010.

En este contexto, Lactalis desafía los bajos niveles de innovación. La dueña de Puleva, El Ventero o Flor de Esgueva lanzó el pasado año 38 referencias nuevas en las principales categorías lácteas y consolidó un porfolio superior al millar de referencias activas (a través de 42 marcas).

Entre ellas destaca la leche Puleva Vita Calcio Colágeno, el queso Ventero cottage o Gran Capitán Tostado, el postre de La Lechera Panacotta, el café Nestlé Latte Baileys y el relanzamiento del kéfir (en joint venture con Nestlé).

La empresa francesa, que lleva 40 años en España, reconoce tener cierta capacidad para consolidar dichas innovaciones.

Algo muy difícil en un sector tan complejo. Hablamos de “un mercado grande y en crecimiento” con “fuerte presencia de la marca de distribuidor”, aseguró su CEO, David Saliot, durante la presentación de resultados.

Laboratorio de Puleva.

El principal problema que se encuentran estas innovaciones es que una vez en el mercado tan sólo consiguen llegar al 20 o 30% de los puntos de venta.

Y es precisamente la apuesta por la marca blanca la que establece la diferencia. Cadenas de surtido corto centradas en su marca propia (Dia, Aldi, Lidl y Mercadona) incluyen pocas o ninguna referencia nueva de fabricante. Entre ellas suman un 40% de cuota de mercado.

Tan sólo los supermercados regionales, Carrefour y El Corte Inglés incluyen en sus lineales estas innovaciones.

A pesar de ello, Lactalis -al igual que muchos fabricantes- también produce marca blanca en categorías como queso o yogur. Lo hace de forma muy estratégica y discreta para no canibalizar sus marcas estrella.

Lactalis en España

La fuerza innovadora de Lactalis coincide con su crecimiento en España. En 2025, alcanzó una facturación de 1.705 millones de euros, un 1,7% más que en 2024.

De esta facturación, el 49% procede de la leche, el 23% de los quesos, el 16% de los yogures, el 9% de la mantequilla y la nata y el 2% de otros.

“Es un año que se considera bueno teniendo en cuenta el entorno”, señaló el CEO.

Este peso hace que España sea el sexto mercado estratégico del grupo francés a nivel mundial. “España es un mercado estratégico”, reconoció su CEO. En nuestro país cuenta con 42 marcas.

Durante 2025, la compañía destinó 28,1 millones de euros a inversiones industriales, de las cuales el 71,9% se concentró en municipios de menos de 25.000 habitantes.

Esta apuesta se verá reforzada con el nuevo plan de inversión de 200 millones de euros aprobado para el periodo 2026-2030, orientado a fortalecer la competitividad industrial, acelerar la transformación digital, impulsar la innovación y avanzar en la transición energética.

Lactalis lleva 40 años en España, donde tiene ocho plantas industriales repartidas en cinco regiones que dan empleo a 2.679 personas.