Grupo IFA incrementa su facturación global un 5,4% y alcanza los 45.573 millones de euros en 2025

Grupo IFA generó 88.493 empleos en España y 153.057 en total, y aportó 11.476,4 millones de euros a la economía nacional, el 0,7% del PIB.

La marca de fabricante representa el 78,1% de las ventas totales del grupo y mantiene una cuota de mercado del 20,3%.

Las ventas consolidadas en España fueron de 19.152 millones de euros, un incremento del 5,2% respecto a 2024.

Grupo IFA alcanzó una facturación global de 45.573 millones de euros en 2025, un 5,4% más que el año anterior.

Grupo IFA, que cuenta entre sus asociados con Ahorramás, Bon Preu, Dinosol o Gadisa Retail, ha alcanzado un récord de facturación global consolidada con un total de 45.573 millones de euros en España, Italia y Portugal, lo que supone un incremento del 5,4% respecto a 2024.

En concreto, las ventas consolidadas en España ascendieron a 19.152 millones de euros, lo que supone un 5,2% más que en el ejercicio anterior, según informa el grupo en un comunicado.

En un contexto de intensa presión competitiva, Grupo IFA sigue afianzando un modelo comercial basado en la marca de fabricante, manteniéndose en este ámbito con una cuota de mercado del 20,3%, según NielsenIQ.

Así, la marca de fabricante representa el 78,1% de las ventas totales del grupo, acumulando algo más de 5,7 puntos a lo largo de estos últimos 13 años, según datos de la consultora Nielsen IQ a perímetro comparable.

Durante 2025 también se incrementó la superficie comercial tanto en los datos globales con 7,6 millones de m2 (un 6,4% más que el año anterior) como en España, con 4 millones de m2, lo que supone un 3,8% de incremento.

Este crecimiento también se refleja en el número de establecimientos, que se sitúa en 5.760 a nivel nacional (+2,1% vs 2024) y en 11.229 en el ámbito global (+2,6% vs 2024).

En el apartado de empleo, Grupo IFA se sitúa un año más en el Top 5 de mayores generadores de empleo en España con un total de 88.493 empleados.

Esta cifra se incrementa hasta los 153.057 trabajadores considerando los tres países en los que está presente y convirtiéndose en un referente en el ámbito laboral del sur de Europa.

Además, ha registrado un impacto socioeconómico relevante, al contribuir al país con 11.476,4 millones de euros a la economía, es decir, lo equivalente al 0,7% del PIB nacional, según refleja la consultora KPMG.

Innovación

Durante 2025, Grupo IFA también ha reforzado la colaboración con la industria mediante iniciativas de inteligencia comercial y digitalización como IFA Delfos.

Se trata de un proyecto de datasharing que impulsa la colaboración con fabricantes a través del uso compartido de datos de ventas, mejorando la gestión de la información comercial, la eficiencia de las acciones comerciales, la colaboración con los fabricantes y el crecimiento sostenible de las categorías, con foco en las marcas de fabricante.

Además, el grupo ha relanzado IFA Start, una plataforma de innovación abierta para acelerar la transformación del retail alimentario mediante la colaboración con startups, tecnologías emergentes y ecosistemas internacionales de innovación.

Consiste en conectar retos reales del sector con soluciones tecnológicas escalables de impacto medible en experiencia de cliente, operaciones, logística, planificación y nuevos modelos de negocio.