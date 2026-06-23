Damm cierra 2025 con una facturación de 2.010 millones en un año marcado por la caída del consumo de cerveza

Damm apuesta por crecer en nuevas categorías, reforzando su portafolio con la incorporación de Nestea y nuevas inversiones para duplicar su negocio en 2030.

La internacionalización supone ya el 30% del negocio de Damm, que ha inaugurado una fábrica en Senegal y adquirido marcas en Reino Unido.

La caída del consumo de cerveza y un entorno sectorial más exigente han impactado en los resultados de la compañía.

Damm cerró 2025 con una facturación de 2.010 millones de euros, un 0,7% menos que en 2024, y un beneficio neto de 155 millones, un 11,4% menos.

El grupo cervecero Damm cerró el año 2025 con una facturación de 2.010 millones de euros, un 0,7% menos que en 2024 y un beneficio neto de 155 millones de euros, un 11,4% menos.

Datos que la compañía achaca a un ejercicio marcado por un entorno sectorial más exigente y la caída del consumo de cerveza que estima la patronal Cerveceros de España.

La compañía ha dado a conocer estos resultados durante su Junta General de Accionistas, celebrada hoy en la Antigua Fábrica Estrella Damm, en la que se han aprobado las cuentas anuales y la distribución de dividendos.

La internacionalización continúa siendo una de las principales palancas de crecimiento de Damm. Actualmente, sus marcas están presentes en más de 130 países y exporta con marca propia a 88 mercados. El peso del negocio internacional ya representa el 30% de la actividad de la compañía.

En este ámbito, Damm ha dado un nuevo paso en su estrategia internacional con la puesta en marcha de una fábrica de refrescos en Dakar, Senegal, la primera planta de la compañía en el continente africano.

En Reino Unido, otro de sus mercados estratégicos, Damm ha reforzado en 2025 su posicionamiento con la adquisición de la familia de marcas Old Speckled Hen, una de las cervezas ale premium más reconocidas del país.

“La entrada industrial en África supone un avance importante en esa dirección y, junto con la consolidación del negocio en Reino Unido, refuerza un modelo de crecimiento más próximo, más flexible y mejor adaptado a cada territorio”, ha señalado Demetrio Carceller Arce, presidente ejecutivo de Damm.

Inversiones

Damm registró en 2025 un volumen comercializado de bebidas —cerveza, agua y refrescos— de 22 millones de hectolitros, manteniendo una sólida posición en sus principales categorías.

La compañía ha invertido 65 millones de euros en el último ejercicio destinados a ampliar y modernizar su capacidad industrial, especialmente en envases retornables y dispensadores de producto.

Esta apuesta por la mejora continua también se refleja en los 14 millones de euros destinados a investigación, desarrollo e innovación, desarrollo de producto y transformación digital.

La compañía ha alcanzado una plantilla de 6.393 personas, un 10,9% más que en 2024, con un crecimiento impulsado principalmente por mercados internacionales como Reino Unido, Portugal y China.

2030

Coincidiendo con su 150 aniversario, Damm inicia una nueva fase de crecimiento con el objetivo de duplicar su cifra de negocio en 2030.

“Esta nueva etapa parte de la solidez del modelo actual y pone el foco en aquellas palancas que permitirán a la compañía seguir ganando dimensión, relevancia y capacidad de adaptación en los próximos años”, detallan desde la cervecera.

Esta nueva etapa prioriza el crecimiento de las marcas de cerveza de Damm tanto en el mercado nacional como internacional, y la diversificación del porfolio para reforzar su posición como grupo global de bebidas y alimentación.

Esto permitirá ganar presencia en nuevas categorías, ampliar los momentos de consumo y responder mejor a las preferencias de clientes y consumidores.

La internacionalización será otro eje clave del plan, centrado en crecer en mercados prioritarios y avanzar hacia un modelo más próximo a los territorios donde opera la compañía.

Esta apuesta se apoyará en la incorporación de datos e inteligencia artificial, la mejora continua de las operaciones industriales, logísticas y comerciales, el desarrollo del talento joven para reforzar la competitividad futura y el compromiso con el medio ambiente.

Nestea

Durante 2025, Damm ha reforzado su presencia en el mercado de bebidas en España con la incorporación de Nestea a su porfolio. A través del acuerdo alcanzado con Nestlé, la compañía produce, comercializa y distribuye la marca en España, Andorra, Gibraltar y Portugal, consolidando su posición en el segmento de bebidas no carbonatadas.

Nestea, la marca de té frío favorita de los españoles, complementa el porfolio de bebidas no alcohólicas de Damm y permite a la compañía reforzar su presencia en una categoría con gran potencial de crecimiento.

En el marco de esta nueva etapa, la compañía ha ampliado el porfolio de la marca con nuevas referencias orientadas a responder a la evolución de los gustos y preferencias de los consumidores.