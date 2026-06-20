El Pulpo, la firma que viste de traje a la selección de fútbol, logra el 'ok' de los acreedores a su reestructuración y al ERTE

La marca gallega busca consolidarse y expandirse, especialmente en los espacios de El Corte Inglés, como referente en moda preppy, deporte y lifestyle.

El Pulpo mantiene sus acuerdos con la Selección Española de Fútbol y otros socios deportivos, y abre la puerta a nuevos inversores.

La compañía adaptará su plantilla, afectando a 15 personas de las oficinas, tras ceder la gestión de la marca Nanos a una empresa portuguesa.

El Pulpo ha logrado el visto bueno de sus acreedores y el juzgado para su plan de reestructuración y la puesta en marcha de un ERTE en su sede central.

La firma textil gallega El Pulpo, colaborador oficial de la Selección Española de Fútbol, inicia una nueva etapa tras conseguir el visto bueno a su plan de reestructuración por parte de los acreedores, entidades de crédito y del juzgado, según confirma la empresa a EL ESPAÑOL-Invertia.

Para la compañía, que consiguió cerrar el acuerdo el pasado jueves 18 de junio, el plan de reestructuración “marca el inicio de una nueva etapa”, tras atravesar un mal momento por la compra fallida de la marca de moda infantil Nanos.

Como parte de esta nueva era, El Pulpo llevará a cabo diversas iniciativas de adaptación organizativa orientadas a reforzar su competitividad y acelerar su crecimiento futuro.

Entre ellas, la puesta en marcha de un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) en la sede central y orientado al personal corporativo, una vez que la marca Nanos se haya licenciado. Afectará a 15 personas de las 40 que tiene en las oficinas. La plantilla total de la firma supera las 100 personas.

“El objetivo no es otro que el de adaptar el tamaño de las oficinas centrales a las necesidades profesionales de la compañía, e ir recuperando al personal a medida que se vaya consolidando el crecimiento”, detalla.

Ganar tiempo

El acuerdo llega tras haber ganado un tiempo extra para presentar un plan de reestructuración que convenciera a sus principales acreedores y evitar llegar en última instancia al concurso de acreedores.

Cabe recordar que ese 28 de noviembre, Fashion El Pulpo, sociedad matriz de la marca comercial, anunció la apertura de negociaciones con sus acreedores ante el Tribunal de Instancia de la Sección de lo Mercantil Nº3 de La Coruña (Galicia).

José Antonio Chacón, presidente y fundador de El Pulpo, en una de sus tiendas. Cedida

La compañía se encontraba en una situación complicada tras no conseguir encajar en su negocio la firma de moda infantil Nanos, adquirida en 2023.

Por ello, en enero de 2026 cedió la gestión de Nanos a Pontos Supremos, una proveedora portuguesa del textil con sede en Paredes (Oporto).

“La licencia de la marca Nanos responde a una decisión estratégica que permite focalizar talento, inversión y capacidad de desarrollo en el activo con mayor potencial de crecimiento: El Pulpo, la marca matriz y principal línea de negocio de la compañía”, explica la compañía.

De hecho, la jugada no les ha salido tan mal. Han licenciado la marca durante cinco años con un royalty del 5%. "Hemos convertido un problema en una oportunidad", aseguran a este diario.

Con este plan de reestructuración, El Pulpo quiere ser “una marca más preparada para competir en el largo plazo, capaz de generar un mayor valor para clientes, empleados, colaboradores e inversores”.

Esta nueva etapa, por tanto, no supone un cambio de identidad, sino la evolución natural de un proyecto.

En esta línea, El Pulpo mantiene intactas sus alianzas estratégicas con la Real Federación Española de Fútbol, la Real Federación Española de Deportes de Invierno, la Asociación de Futbolistas Españoles, el Celta de Vigo y el Racing Club de Ferrol.

El nuevo escenario de la compañía abre, además, la puerta a la incorporación de nuevos socios e inversores que quieran entrar en la compañía.

De hecho, aseguran que durante mucho tiempo han recibido ofertas de inversores y fondos que no han querido analizar hasta tener el plan cerrado.

“Ahora valoraremos las ofertas que entren y nos permitan crecer”, afirman.

La marca

El Pulpo es una marca gallega de moda nacida en A Coruña, creada por José Antonio Chacón y vinculada desde su origen a una estética atlántica, al mar y a la sostenibilidad.

La firma empezó a tomar forma en 2016, aunque la marca se registró en 2005. Tiene una presencia en más de 25 puntos de venta físicos entre flagship stores y espacios en El Corte Inglés, repartidos por varias ciudades españolas, además de contar con su ecommerce.

El Pulpo y la selección de fútbol.

El Pulpo se hizo un hueco en la moda deportiva a través del acuerdo cerrado en 2023 con la Real Federación Española de Fútbol.

Con esta alianza, la marca gallega se convirtió en traje oficial de la RFEF y en patrocinador de la selección española de fútbol hasta el año 2026. Acuerdo que desde El Pulpo aseguran que ya se ha renovado.

🕴🏻♂️ ¡¡𝗘𝗦𝗧𝗥𝗘𝗡𝗔𝗠𝗢𝗦 𝗧𝗥𝗔𝗝𝗘 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟!!



🇪🇸 La marca gallega El Pulpo debuta hoy vistiendo a la @SEFutbol en Tiflis y qué bien le sienta al míster.



🐙 Si es como su primo Paul, el de Sudáfrica... ¡¡Seguro que nos va a traer MUCHOS ÉXITOS!!#VamosEspaña | #EURO2024 pic.twitter.com/aUfrUaFtjd — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) September 8, 2023

Ese mismo año, adquirió la firma de moda infantil Nanos cuando estaba en concurso de acreedores, incorporando también una parte de sus tiendas y manteniendo parte del empleo.

2023 fue el mejor año de la firma gallega. Rozó los 5 millones de facturación y tuvo un beneficio de 315.000 euros, según los datos más actualizados en el Registro Mercantil.

Ahora, tras el plan de reestructuración, El Pulpo abre esta segunda fase de consolidación y expansión en todos sus canales, especialmente en los corners de El Corte Inglés donde ven más capacidad de crecimiento.

La idea es convertirse en “una de las marcas españolas de referencia en el universo preppy, el deporte, el lifestyle y la moda”, concluyen.