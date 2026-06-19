Mahou estrena su mega almacén de 69.000 m2 en plena metamorfosis con nuevas marcas desligadas de la cerveza

Estas iniciativas buscan adaptarse a las nuevas tendencias de consumo y fortalecer la distribución en el mercado español.

La apertura coincide con la diversificación de Mahou hacia bebidas funcionales y café, incluyendo el lanzamiento de Yuzz junto a María Pombo y Café 170 para hostelería.

El almacén, gestionado por GXO, utiliza inteligencia artificial y tecnología avanzada para optimizar la logística y puede almacenar hasta 100.000 palets.

El grupo Mahou San Miguel pone en marcha su nuevo gran almacén logístico en Alovera (Guadalajara) con 69.000 m2 y una inversión de 80 millones de euros. Y lo hace en pleno cambio revolucionario del portfolio de marcas con María Pombo y bebidas desligadas de la cerveza siendo las protagonistas de sus lanzamientos.

Tal y como confirma la compañía a este periódico, la nave logística funciona desde este mes de junio cumpliéndose casi un año desde que se iniciara la construcción de la misma.

El almacén está ubicado junto a la fábrica de cerveza que la compañía tiene en Alovera (Guadalajara), la más grande y la de mayor producción de España que, además, está en el top 3 a nivel europeo.

Pese a que la propiedad es de Mahou, quien gestiona el centro es la empresa logística GXO, tal y como avanzó este periódico.

Por tanto, GXO se ocupa ya de un almacén automático que dispone de un sistema de precargas y permite un ahorro de ocho horas en el desarrollo de la actividad.

También cuenta con un orquestador de inteligencia artificial que optimizará los movimientos.

Es una nave de 69.000 m2, con 71 muelles y una electrovía de 150 metros, “incorpora las últimas tecnologías, en una zona clave como es el corredor del Henares”, recuerdan desde la cervecera.

Almacén de Mahou en construcción en Alovera (Guadalajara).

Tiene una capacidad total para 100.000 palets y un importante potencial de crecimiento futuro, con más de 150.000 m2 de terreno disponible.

Se espera que estas instalaciones impulsen las operaciones de Mahou San Miguel en la zona centro de España, aumentando su alcance y eficiencia además de su capacidad para dar respuesta al mercado de manera más ágil y flexible.

Nuevas marcas

El estreno de este gran almacén coincide en un momento de cambios en el sector. Las cerveceras tradicionales se están metiendo de lleno en categorías en pleno crecimiento para cubrir todos los momentos del día de un consumidor.

Eso implica lanzar bebidas que nada tienen que ver ni con la malta ni con el lúpulo ni con la cebada.

Un cambio motivado por el hecho de que las nuevas generaciones consumen menos alcohol. También priorizan la variedad, la conveniencia y el bienestar.

El ejemplo más claro de esto es la alianza entre Mahou y la influencer María Pombo. Acaban de lanzar al mercado Yuzz, un refresco sin alcohol bajo en calorías que incluye vitaminas y ácido hialurónico.

Bebida Yuzz de Mahou y María Pombo.

De esta forma, el grupo se mete en la categoría de bebidas funcionales de la mano de una figura con gran influencia entre la gente joven.

Este año también lanzó Vamos by Mahou, una bebida de malta carbonatada desarrollada en exclusiva para el mercado de Oriente Medio.

Y en 2025 se estrenó en otro negocio desconocido para la cervecera hasta entonces. Creó Café 170, su propia marca de café orientada en exclusiva a los bares y restaurantes.

De este modo, Mahou se asegura cubrir todas las franjas horarias en hostelería. Por ejemplo, si un bar abre por la mañana, le compran el café y si es por la tarde o noche, la cerveza y los refrescos. Y para el resto del día también tiene el agua con Solán de Cabras.

Además, Mahou cuenta con un gran poder de distribución que fortalece más con el nuevo almacén. Ya tiene los camiones, los acuerdos con los bares y los contratos con los supermercados.

Añadir una caja de bebidas funcionales o de café al mismo camión es logísticamente un negocio rentable.