CCOO cierra con Inditex un acuerdo con subidas salariales hasta 2028 y ayudas sociales

Se incluyen nuevas ayudas sociales, como por matrimonio, estudios, enfermedades graves, trabajo remoto y préstamos a interés 0%.

Se mejora el precio por hora para trabajadores a tiempo parcial y se incrementan las compensaciones por domingos y festivos en más de un 12%.

El acuerdo contempla un incremento anual del 4% en la Garantía de Ingresos Fijos Inditex (GIFI) y sus mínimos, así como atrasos del 4% en 2025.

CCOO e Inditex han firmado un acuerdo para subir salarios y mejorar ayudas sociales entre 2026 y 2028.

CCOO e Inditex han cerrado un acuerdo sobre retribuciones y condiciones sociales con vigencia entre 2026 y 2028, que contempla incrementos salariales, actualización de ayudas sociales y nuevas medidas laborales para la plantilla.

En concreto, se incrementará hasta 2028 en un 4% cada año la Garantía de Ingresos Fijos Inditex (GIFI), así como sus mínimos (600 y 1.000), con un 4% de atrasos en 2025 y un 4% para 2026, 4% para 2027 y 4% para 2028.

También han acordado con la firma textil un aumento del precio por hora para los tiempos parciales, mejorando de forma directa el cálculo del GIFI en aquellas provincias donde se aplique la jornada del convenio de ARTE o con jornada inferior a 1.826 horas.

En un comunicado remitido por la noche, el sindicato destaca el incremento de las ayudas sociales y la compensación de domingos y festivos en más de un 12%: 4% 2026, 4%, 2027 y 4% 2028.

El acuerdo incluye nuevas ayudas sociales por matrimonio o pareja de hecho; por estudios universitarios, FP o grado superior de la persona trabajadora; para enfermedad poco común y de especial gravedad, una compensación por trabajo remoto 'Big Store' a 0,30 euros la hora o el préstamo personal a interés 0%, entre otras.

Por último, se han concretado dos acuerdos en materia de licencias y permisos.

CCOO señala que el acuerdo supone la renovación y actualización del marco alcanzado en 2023 y que entrará en vigor con efectos desde el 1 de enero de 2026.