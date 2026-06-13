Cervecera Península: historia de la cerveza artesana que triunfó en Madrid y acabó engrosando las quiebras del sector craft

El auge de la cerveza sin alcohol y la dificultad de las microcervecerías para adaptarse a este segmento han aumentado los desafíos del sector craft en España.

El sector de la cerveza artesanal en España atraviesa una crisis, con una caída del 35% en el número de microcervecerías desde 2019 debido a márgenes bajos, inflación y cambios en los hábitos de consumo.

La empresa, creada por Román Jove Lleixa, se declaró en concurso de acreedores en marzo y ha iniciado la fase de liquidación ante sus pérdidas crecientes.

Cervecera Península, fundada en 2016 en Alcobendas, Madrid, fue un referente de la cerveza artesana en España y llegó a facturar más de un millón de euros.

En 2016, al calor del éxito del movimiento craft beer nació Cervecera Península. La compañía colocó su fábrica principal en Alcobendas (Madrid) y se convirtió en un referente nacional de las cervezas artesanales. Sin embargo, al igual que otras muchas rivales, sus grifos han dejado de tirar cerveza.

¿Qué le pasó? La compañía solicitó el concurso de acreedores en marzo de este año y recientemente el juez ha abierto la fase de liquidación, según consta en el Registro Mercantil.

Un triste y duro final para una empresa cuya facturación llegó a superar el millón de euros, aunque a la vez multiplicaba sus pérdidas económicas.

Su historia es la de muchas otras. Un joven y aventurero empresario enamorado de este líquido amargo que él mismo junto a su padre producía en el garaje de la casa familiar decidió montar su propio negocio.

En este caso, hablamos de Román Jove Lleixa. De origen venezolano y formado en California, se instaló en España para llevar a cabo este sueño al que llamó Cervecera Península y cristalizó en una fábrica que producía más de 1.700 litros semanales.

Cerveza de Cervecera Península.

La serie Galactic fue la que puso a Península en el mapa de los cerveceros amantes del amargor. Y de ahí salieron otras muchas variedades: Paseo (Session IPA), Hop On (American Pale Ale), Península Lager, su exitosa saga Hazy Vibes...

Para darse a conocer, su propia fábrica en Alcobendas funcionaba como punto de encuentro para degustar las cervezas. También estaban presentes en tiendas especializadas, bares y supermercados como El Corte Inglés o Carrefour.

Fábrica de la Cervecera Península en Alcobendas, Madrid. LinkedIn

En 2022 abrieron un local propio en el centro de Madrid, en la calle Echegaray, diseñado para conectar sus novedades con el público de la capital y ofrecer una propuesta gastronómica que maridara con sus creaciones.

Tenía todos los ingredientes para ser un éxito y seguir creciendo, sin embargo no fue así. Y su nombre ahora pasa a engrosar la larga lista de fracasos del sector craft en España donde se incluyen nombres tan sonados como Cervezas La Virgen.

Sector

Y decimos engrosar porque tras una década de crecimiento exponencial en la que abrían fábricas por todas partes, el sector ha entrado en una fase de drástica consolidación, cierres y reestructuración.

El país ha perdido un tercio de las microcervecerías que existían. Desde 2019, hay una caída acumulada del 35% del número de pequeñas cervecerías, según datos de la patronal Cerveceros de España.

Hay varias explicaciones para ello. Para empezar, el sector de la cerveza artesanal es especialmente vulnerable a los factores macroeconómicos debido a sus pequeños márgenes de beneficio.

Y en los últimos años han tenido que hacer frente a una pandemia, a las crisis de suministros y periodos de inflación.

Mientras que las grandes cerveceras industriales tienen músculo financiero para absorber el aumento de costes o negociar contratos a gran escala, las microcervecerías han tenido que elegir entre subir los precios -arriesgándose a perder clientes- o asumir pérdidas.

A esto hay que sumar que con la pérdida de poder adquisitivo por la inflación, pagar 4, 5 o 6 euros por una cerveza artesana en un bar se ha convertido en un lujo evitable para muchos consumidores.

Y, por último, también se ven afectados por los cambios en los hábitos de consumo y una cultura más propicia a beber sin alcohol.

España se ha consolidado como uno de los líderes europeos en el consumo de cerveza sin alcohol (que ya ronda el 14% del mercado total).

Históricamente, a estas pequeñas cervecerías les ha costado mucho producir cervezas Sin o 0,0 de alta calidad debido a las limitaciones de su maquinaria.