KFC alcanzará los 400 restaurantes en España en 2029 con una inversión de 100 M€

KFC espera aumentar su facturación en Iberia hasta cerca de 700 millones de euros en 2029.

La expansión buscará presencia en grandes ciudades y zonas turísticas, y también en localidades más pequeñas.

El objetivo es alcanzar los 400 establecimientos en España y 500 en la península ibérica junto con Portugal.

KFC apuesta por España. Tras llegar a la cifra de 300 restaurantes en nuestro país, la compañía de pollo frito prevé abrir otros 100 más dentro de un plan de expansión en el que invertirá 100 millones de euros en el periodo para crecer en España y Portugal.

En total, entre ambos países la idea es llegar a los 500 restaurantes en tres años. En concreto, 100 aperturas serán en España y otras 20 en Portugal, donde cuenta con 80 establecimientos.

En España, el objetivo de KFC es ampliar el espectro en las grandes ciudades y empezar a abrir en ciudades de tamaño más pequeño.

Entre ellas, “Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia o Málaga donde todavía hay recorrido” y también “las zonas turísticas en el Levante y Andalucía”, detalla João Almeida, market general manager de KFC en Iberia.

Para todo ello la inversión prevista es de 100 millones de euros. Si bien es cierto, irán de la mano de los franquiciados.

KFC en España

KFC cuenta con presencia en todas las comunidades autónomas de España y suma 382 establecimientos en Iberia, además de emplear a más de 7.000 personas.

Este crecimiento sostenido de los últimos años ha tenido un impacto directo en la evolución del negocio a pesar de luchar contra competidores tan potentes como Popeyes o incluso reconocer que la comida preparada de los supermercados ya es un rival.

En 2025, KFC alcanzó una facturación de 500 millones de euros en Iberia, duplicando sus ingresos en los últimos cuatro años.

Con el plan de expansión la compañía americana espera estar cerca de los 700 millones de euros de facturación en 2029.

De hecho, en un futuro no muy lejano sus planes pasan por estar cerca de los consumidores, tener un crecimiento continuado y poder luchar con los dos grandes de la categoría que son McDonald's y Burger King”, ha señalado Kerman Romeo, chief marketing officer de KFC.