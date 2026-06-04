Stradivarius y Lefties, las más ‘low cost’ de Inditex, se afianzan: mantienen su red de tiendas estable sin recortes

Stradivarius y Lefties destacan como claves para el crecimiento de Inditex, consolidándose como sus marcas más 'low cost' y con potencial de expansión.

La estrategia de Inditex incluye una inversión de 2.300 millones de euros en 2026 para optimizar su red de tiendas y mejorar la productividad.

Lefties ha aumentado su número de tiendas de 209 a 217 en un año, mientras que Stradivarius solo ha cerrado una, pasando de 838 a 837.

Stradivarius y Lefties son las únicas marcas de Inditex que mantienen estable su red de tiendas, mientras el resto reduce establecimientos.

Stradivarius y Lefties tienen en común tres cosas: pertenecen al universo de Inditex desde 1999, son sus marcas de moda más low cost y ahora también son las únicas que mantienen estable su red de tiendas en un momento en el que el resto de enseñas hermanas no paran de cerrar establecimientos.

En concreto, Inditex terminó el primer trimestre de 2026 con 5.456 tiendas. Eso supone que tiene 106 establecimientos menos que en el mismo periodo del año anterior.

Todas las enseñas de Inditex pierden puntos de venta, a excepción de Lefties, que pasa de 209 a 217 tiendas en un año (ocho tiendas más).

Stradivarius, por su parte, mantiene más o menos la misma cifra. Pasa de tener 838 a 837. Es decir, sólo pierde una.

La red de Zara es la que más mengua. Cierra el trimestre con 50 tiendas menos (hasta las 1.495).

Le siguen Massimo Dutti, con 19 tiendas menos (509); Oysho, con 16 menos (379); Zara Home, con 12 menos (376); Pull & Bear con otras 12 menos (792); y Bershka, con sólo cuatro menos (851).

Desde hace años, la firma gallega ha ido menguando su red de tiendas en un proceso de optimización que seguirá a futuro.

¿El objetivo? “Esperamos que esto genere una mayor productividad de las tiendas”, detalló el gigante de la moda en la presentación de resultados del primer trimestre.

De hecho, parte de las inversiones aprobadas para 2026 -cerca de 2.300 millones de euros- se usarán para este proceso de optimización.

Stradivarius y Lefties

Como hemos comentado, Stradivarius y Lefties forman parte del universo Inditex desde el siglo pasado. Su llegada al grupo coincide en el tiempo, pero tiene un origen muy distinto.

En 1999, Inditex compró Stradivarius a la familia catalana Triquell. La adquisición sirvió para quitarse un competidor fuerte del mercado.

Ese mismo año nació Lefties con el objetivo de dar salida a las prendas de vestir de Zara que tuvieran alguna tara o defecto. Se la llegó a conocer como el Zarataras.

Las prendas, al tener algún defecto, se vendían a un menor precio. De ahí que Inditex hablara de moda accesible y pronto se le colgara el cartel de low cost.

Tienda de Stradivarius.

Sin embargo, durante muchos años el nombre de Lefties no estuvo asociado al de Inditex o al menos los consumidores no eran conscientes del parentesco textil.

Pero en los últimos años, el éxito de este modelo de negocio llevó a Lefties a dejar de ser sólo una tienda de liquidaciones de Zara para transformarse en una marca de moda low cost, con diseño, fabricación y estilos propios. Es decir, ser independiente dentro del gigante de la moda.

Tan independiente como lo fue Stradivarius cuando aterrizó en Inditex. La firma nació con la vocación de producir moda femenina para un público joven.

Y así ha seguido siendo, a pesar de que en 2017 la empresa fundada por Amancio Ortega lanzó una línea masculina, pero la retiró en 2018 por su bajo rendimiento comercial.

Aquí, Inditex se dio cuenta que si algo funciona es mejor mantenerlo como está.

No ha hecho lo mismo con la imagen de la enseña, que recibió su nombre por un famoso fabricante de violines, Antonio Stradivarius.

En 2022 decidió renovarla. El nuevo logo y tipografía de la firma representan esa feminidad renovada por la que tanto aboga la marca.

El imagotipo de Stradivarius está compuesto por dos elementos: el símbolo, su icónica clave de sol, que dota de ritmo y dinamismo a la marca, y la tipografía, que forma la marca denominativa Stradivarius.

En cuanto al tamaño de tiendas, Stradivarius mantiene una red bastante estable, mientras que Lefties tiene mucho potencial de crecimiento todavía. Más incluso que sus hermanas pequeñas, Oysho, Uterqüe y Zara Home.

Todo ello, junto con su trayectoria, convierten a estas dos marcas en dos armas muy importantes para la estrategia de crecimiento de Inditex.