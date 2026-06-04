Aldi amplía su plantilla y duplica las contrataciones para verano en pleno boom de aperturas en España

Aldi ha alcanzado una cuota de mercado del 2,1% en España, situándose como la octava distribuidora del país.

La cadena cuenta actualmente con más de 8.000 empleados y más de 500 supermercados en España, tras abrir nueve tiendas en lo que va de año.

Las contrataciones se centrarán principalmente en Andalucía, Comunidad Valenciana y Cataluña, con 190, 165 y 105 nuevos puestos respectivamente.

Aldi incorporará 555 nuevos empleados para la campaña de verano en España, casi el doble que el año pasado.

Aldi prevé incorporar a 555 personas durante la campaña de verano para reforzar su plantilla en España y garantizar el mejor servicio a sus clientes durante los meses de mayor actividad comercial.

La cifra supone un importante crecimiento respecto al verano de 2025, cuando la compañía incorporó 280 trabajadores para reforzar sus equipos.

Con estas nuevas incorporaciones, Aldi casi duplica las contrataciones realizadas durante la campaña estival del año pasado, según avanza la cadena alemana a este periódico.

Las contrataciones se realizarán entre junio y agosto y permitirán dar respuesta al incremento de la actividad propia de la temporada estival.

Andalucía, Comunidad Valenciana y Cataluña concentran el mayor volumen de nuevos puestos de trabajo previstos para este verano.

Andalucía liderará las incorporaciones con 190 profesionales. Le sigue la Comunidad Valenciana, con 165 contrataciones, mientras que Cataluña incorporará a 105 personas para reforzar su operativa durante los meses de verano.

Además, Aldi sumará nuevos profesionales en otras comunidades autónomas donde cuenta con una sólida presencia.

Actualmente, la cadena de alimentación cuenta con más de 8.000 empleados, un 25% más que hace tres años, que trabajan en su red de más de 500 supermercados y siete centros logísticos en España.

Estas contrataciones reflejan el crecimiento sostenido de la compañía en el mercado español, donde no para de abrir tiendas.

En lo que va de año, ha abierto nueve supermercados en toda España, alcanzando un total de 504 tiendas. Y seguirá creciendo a lo largo de 2026 a ritmos similares a años atrás, en los que ha abierto entre 30 y 40 tiendas al año.

Este crecimiento ha llevado a la empresa germana a alcanzar una cuota del 2,1% en España, según datos de la consultora Kantar relativos al primer trimestre de 2026. Este dato coloca a la alemana como octava distribuidora del país, muy cerca ya de Alcampo.