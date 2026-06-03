Inditex gana 1.375 M€ en el primer trimestre de 2026 y bate récord de ventas con 8.750 M€

El Consejo de Administración propondrá a la Junta un dividendo de 1,75 euros por acción y la incorporación de José Ignacio Goirigolzarri como consejero independiente.

La compañía invertirá 2.300 millones de euros en 2026, enfocados en optimización de tiendas, integración tecnológica y mejora de plataformas online.

Las ventas del grupo crecieron un 5,8% hasta alcanzar los 8.750 millones de euros, marcando un récord para la compañía.

Inditex registró un beneficio neto de 1.375 millones de euros en el primer trimestre de 2026, un 5,4% más que el año anterior.

Inditex sigue creciendo. En el primer trimestre de 2026, la firma textil registró un beneficio neto de 1.375 millones de euros, un 5,4% más que en el mismo periodo del año anterior, mientras que sus ventas crecieron un 5,8% hasta los 8.750 millones de euros.

El resultado operativo (Ebitda) aumentó un 7,3% hasta 2.568 millones de euros, según un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Durante el primer trimestre, llevaron a cabo actividades de optimización (reformas, reubicaciones, nuevas aperturas y absorciones) en 44 mercados. Al cierre del primer trimestre, Inditex operaba 5.456 tiendas.

La compañía gallega invertirá alrededor de 2.300 millones de euros en 2026. Estas inversiones se dedicarán principalmente a la optimización del espacio comercial, su integración tecnológica y la mejora de nuestras plataformas online.

Las perspectivas también son positivas. Las ventas en tienda y online a tipo de cambio constante entre el 1 de mayo y el 1 de junio de 2026 han crecido un 11,5% respecto al mismo periodo de 2025, con un impacto positivo por efectos de calendario.

Dividendo

El Consejo de Administración de Inditex propondrá a la Junta General de Accionistas la aprobación de un dividendo de 1,75 euros por acción con cargo a los resultados del 2025, compuesto por un dividendo ordinario de 1,20 euros y un dividendo extraordinario de 0,55 euros por acción.

El dividendo se compone de dos pagos iguales de 0,875 euros por acción: el primero se abonó el 4 de mayo de 2026 y el segundo se realizará el 2 de noviembre de 2026 (0,325 euros ordinario + 0,550 euros extraordinario).

Goirigolzarri, consejero

Por otro lado, la firma informa de que la junta general ordinaria de accionistas se celebrará el próximo 7 de julio de 2026.

Rodrigo Echenique Gordillo dejará el Consejo de Administración al concluir el plazo de duración de su mandato el día 12 de julio de 2026. En su lugar, el Consejo propondrá el nombramiento de José Ignacio Goirigolzarri Tellaeche como consejero independiente.