Goirigolzarri será consejero independiente de Inditex tras la salida de Rodrigo Echenique

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Las claves Generado con IA José Ignacio Goirigolzarri será propuesto como consejero independiente de Inditex, sustituyendo a Rodrigo Echenique tras el fin de su mandato en julio de 2026. La designación de Goirigolzarri se tratará en la junta general ordinaria de accionistas prevista para el 7 de julio. El consejo también propondrá un dividendo de 1,75 euros por acción con cargo a los resultados de 2025, a repartir en dos pagos. Goirigolzarri fue presidente de CaixaBank hasta enero de 2025 y actualmente preside varias fundaciones y organismos.

El expresidente de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, se convertirá en consejero independiente de Inditex.

El consejo de administración propondrá al economista que, en sustitución de Rodrigo Echenique Gordillo, dejará el consejo de administración al concluir el plazo de duración de su mandato el día 12 de julio de 2026.

Así lo ha anunciado la firma gallega coincidiendo con la presentación de resultados del primer trimestre.

La designación de Goirigolzarri se abordará en la junta general ordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social de Inditex, previsiblemente en primera convocatoria, el próximo 7 de julio.

José Ignacio Goirigolzarri fue presidente de CaixaBank hasta enero de 2025, cuando presentó su dimisión tras cuatro años al frente. Desde entonces estaba retirado de la primera línea.

Actualmente es presidente de la Fundación FAD Juventud, Presidente de FEDEA, miembro del Consejo de Gobierno de la Universidad de Deusto y presidente de la Fundación Centro Internacional de Toledo para la Paz (CITpax).

Asimismo, el consejo de administración de Inditex propondrá a la junta general de accionistas la aprobación de un dividendo de 1,75 euros por acción con cargo a los resultados del 2025, compuesto por un dividendo ordinario de 1,20 euros y un dividendo extraordinario de 0,55 euros por acción.

El dividendo se compone de dos pagos iguales de 0,875 euros por acción: el primero se abonó el 4 de mayo de 2026 y el segundo se realizará el 2 de noviembre de 2026 (0,325 euros ordinario + 0,550 euros extraordinario).