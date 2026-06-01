Guilherme Cury, nuevo presidente de Heineken España

El nuevo presidente será responsable de impulsar la agenda de crecimiento de Heineken España alineada con la estrategia global Evergreen 2030.

Bajo la dirección de Etienne Strijp, Heineken España logró hitos como la elaboración de todos sus productos con energía 100% renovable y el fortalecimiento de sus marcas premium.

Cury Silva cuenta con una amplia experiencia internacional y ha ocupado cargos directivos en nueve países de cinco continentes.

Cambio directivo en Heineken España. Guilherme Cury Silva (Brasil, 1981) se incorpora como nuevo presidente del grupo cervecero en nuestro país relevando en el cargo a Etienne Strijp.

Esta decisión planificada de la filial española, que elabora marcas como Heineken, Cruzcampo, Amstel o El Águila, asegura una transición fluida para dar continuidad a su estrategia de crecimiento que la ha consolidado como un mercado estratégico para el grupo a nivel global.

Guilherme aporta una amplia experiencia internacional en gran consumo en nueve países de los cinco continentes.

Además de trabajar en The Hershey Company, antes de incorporarse a Heineken España trabajó durante más de 20 años en Japan Tobacco Internacional (JTI) donde ejerció, durante los últimos 11 años como director general en cuatro países.

En 2014 dirigió Camboya para pasar a Malasia y de ahí saltar a vicepresidente de Europa de Ventas y Marketing en Suiza.

De 2020 a 2024 fue el director general de JTI Iberia, basado en Madrid, y en enero de 2025 fue nombrado director general de Filipinas.

En su nuevo rol, Cury Silva será responsable de seguir impulsando la agenda de crecimiento de Heineken España, en línea con la estrategia global Evergreen 2030, y de contribuir a la continua transformación en Europa, sucediendo en el cargo a Etienne Strijp.

Etienne Strijp

Al frente de la compañía en los últimos cuatro años ha estado Etienne Strijp. Bajo su dirección, la cervecera ha logrado hitos significativos, con una gestión caracterizada por un crecimiento orgánico y sostenible, según detalla la empresa en un comunicado.

Asimismo, ha potenciado el desarrollo y posicionamiento de las marcas premium del porfolio, aumentando su fortaleza durante cuatro años consecutivos y liderando el segmento de bebidas sin y de baja graduación alcohólica.

Adicionalmente, Etienne ha liderado una significativa transformación de la organización en el canal hostelería, posicionando Eazle como la plataforma de ecommerce de bebidas líder en el mercado y fortaleciendo las capacidades comerciales de la compañía con la integración de una mentalidad basada en datos.

Durante su liderazgo, España se ha convertido en el primer país de Heineken en el mundo -y la primera gran cervecera de nuestro país- en elaborar todos sus productos con 100% energía renovable en sus cuatro fábricas.