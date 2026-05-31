Bodegas Riojanas, González Byass (Tío Pepe), Freixenet... La crisis del vino ya atrapa a las históricas del sector

Freixenet realizó un ERE para 154 empleados en 2024 debido a la caída de producción de cava y la sequía en Cataluña; las ventas de DO Cava bajaron un 12,9%.

González Byass negocia con la banca la reestructuración de su deuda y ya ejecutó un ERE que afectó a 34 trabajadores en 2025.

Bodegas Riojanas presentó preconcurso de acreedores tras registrar pérdidas de 4,5 millones en 2025 y aplicar un ERTE para 70 empleados.

El consumo mundial de vino está en caída, especialmente entre los jóvenes, lo que ha afectado gravemente a grandes bodegas españolas.

Desde hace algunos años, se bebe menos vino a nivel mundial. También en España. No es por una cuestión económica, la razón es más social y cultural. Hay una mayor concienciación por consumir menos alcohol, sobre todo en las generaciones jóvenes. Este cambio en los hábitos ha llegado a las grandes bodegas y las ha puesto al límite.

Tal es el caso de Bodegas Riojanas, que a finales de marzo presentó el preconcurso de acreedores tanto para la sociedad dominante como para Bodegas Torreduero y Bodegas Viore.

La bodega centenaria que cotiza en Bolsa llegó a esta situación tras no poder hacer frente al calendario de pago de deuda con los bancos y los malos resultados económicos.

En 2025, registró pérdidas de 4,5 millones de euros, casi el doble que las de 2,2 millones de 2024. Y sus ventas cayeron un 15% hasta 13,6 millones.

Fruto de ello, la bodega aplicó un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) de cuatro meses para cerca de 70 empleados de la plantilla debido al descenso de la producción.

En esta situación límite, a la dueña de las marcas Monte Real y Viña Albina se le apareció la virgen hace unas semanas.

El grupo Vintae liderado por Richi Arambarri acudió a su rescate.

Propietario de marcas como Hacienda López de Haro o Matsu firmó con la banca un plan de reestructuración a través del cual adquirirá el 90% del capital social mientras que el 10% quedará en manos de los accionistas actuales.

Ahora solo falta que el juez apruebe este plan de reestructuración para salvar a la histórica bodega de Cenicero (La Rioja).

González Byass

Con la banca también está negociando González Byass. Desde 2025, la dueña de Tío Pepe está inmersa en un proceso de transformación orientado a adaptar su estructura financiera al nuevo entorno de mercado.

El proceso se desarrolla de forma "ordenada y por fases", como parte de "una estrategia estructural orientada a reforzar la sostenibilidad financiera y la solidez del proyecto empresarial", señalan fuentes de la compañía a este periódico.

En este contexto, la compañía mantiene conversaciones con un pool de 11 entidades financieras de primer nivel, entre ellas Santander, CaixaBank y BBVA para reestructurar su deuda.

"Las conversaciones están orientadas a una reordenación de la deuda para flexibilizar la estructura financiera del grupo en un marco sectorial complejo", añaden.

Bodega Tío Pepe.

Un proceso en el que también se llevó a cabo un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectó a 34 trabajadores en octubre de 2025.

En paralelo, el grupo bodeguero activó un plan de acción centrado en la contención de gastos, la optimización del portfolio de productos, la mejora de procesos operativos y la venta de activos no estratégicos.

En ese momento, reconoció que el sector del vino y los spirits se ha visto afectado por factores económicos y productivos, entre los que se encuentran la caída de su consumo en España.

Pero también se ve afectada por la crisis del brandy en Filipinas -siendo este uno de los principales mercados de la compañía-, los tipos de interés de la deuda y el impacto de las políticas arancelarias.

Y, por último, "una mayor presión sobre márgenes y un entorno macroeconómico más exigente, que está llevando a las compañías de la industria a reforzar la eficiencia y priorizar inversiones estratégicas", señalan fuentes de la empresa.

No obstante, la compañía saca pecho y asegura estar reforzando su apuesta por la innovación, el desarrollo de nuevas ocasiones de consumo y la optimización operativa, con foco en marcas estratégicas como Tío Pepe, Beronia, Viñas del Vero, Vilarnau o Lusco.

Freixenet

Por un proceso parecido pasó el año pasado Freixenet. Aplicó un ERE para 154 trabajadores por la caída de producción de cava y al contexto de sequía prolongada en Cataluña.

Algo de lo que no se libró la propia DO Cava. Cerró el ejercicio 2025 con 190 millones de botellas comercializadas, lo que supuso un descenso del 12,9% respecto al año anterior.