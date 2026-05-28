La patronal de Inditex y Mango firma con los sindicatos el primer convenio estatal de comercio textil

El convenio establece ocho fines de semana libres en 2026, diez en 2027 y once en 2028, y limita la contratación temporal para reducir la precariedad.

Se pactan incrementos salariales del 3% anual para 2027 y 2028, además de una cláusula de revisión salarial según el IPC.

El acuerdo fija una reducción progresiva de la jornada anual hasta 1.740 horas en 2028 y garantiza mejoras en conciliación y retribución.

La patronal ARTE (Inditex, Mango, Primark) y los sindicatos CCOO y Fetico firman el primer convenio estatal de grandes cadenas de comercio textil.

Tres años después, el primer convenio estatal del sector del comercio textil es una realidad. La patronal ARTE que representa Inditex, Mango o Primark y los sindicatos CCOO y Fetico han firmado el acta de acuerdo que conformará el texto definitivo del I Convenio Colectivo Estatal de Grandes Cadenas del Comercio Textil.

El acuerdo se alcanzó en la noche de este miércoles tras una larga jornada de negociación y tras la firma del preacuerdo en marzo a la que se opusieron UGT y los sindicatos autonómicos ELA y CIG, quienes han convocado protestas en las últimas semanas.

Según CCOO el acuerdo “asegura el mantenimiento de garantías clave de los marcos provinciales, unifica condiciones e introduce mejoras sustanciales en materias como la jornada, la conciliación y la retribución”.

Para la patronal textil, este acuerdo "permitirá dotar por primera vez a las grandes cadenas del comercio de moda de un marco estatal homogéneo, moderno y estable, adaptado a la realidad actual del sector y a sus retos de futuro beneficiando a más de 120.000 personas en toda España".

La patronal asegura que UGT se ha reservado su decisión final sobre la firma del convenio.

Avances

El acuerdo supone un avance fundamental de este acuerdo es la reducción progresiva de la jornada anual, estableciéndose en 1.770 horas para 2026, 1.760 horas para 2027 y 1.740 horas para 2028, reduciendo la jornada anual regulada en 48 provincias y respetando la jornada inferior a 1.740 regulada en 1 provincia.

En relación a los salarios, establece tablas salariales según el grupo profesional y, para los años 2027 y 2028, se ha pactado un incremento salarial del 3% anual, con una cláusula de revisión adicional según IPC del 1%. Asimismo, el "Plus Ad Personam" subirá un 4% para quienes no tengan incremento salarial en 2026.

Asimismo, se garantizan ocho fines de semana libres en 2026, 10 en 2017 y 11 en 2028, con al menos uno al trimestre. Para el descanso semanal, se establecerán dos días de descanso para centros de más de seis personas. Para el resto de centros, será de un día y medio, disfrutando de tres días consecutivos si la prestación de servicios es continuada durante ocho días.

También se establece un periodo de 31 días de vacaciones anuales y se garantiza la posibilidad de disfrutar de 21 de estos días en el turno de verano (del 1 de junio al 30 de septiembre).

Por otro lado, en cuanto a la contratación, el acuerdo "aborda la precariedad limitando el uso de contratos temporales y modelos de contratación precarios y garantiza mínimos de prestación".