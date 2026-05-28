Más kéfir, requesón y café en grano: las opciones saludables tiran de la industria del gran consumo en España

El comercio online, supermercados de proximidad y plataformas como TikTok Shop están ganando peso en las nuevas dinámicas de compra de gran consumo.

Más de la mitad de los consumidores está dispuesto a pagar más por productos frescos y saludables, y los alimentos 'listo para comer' alcanzan ya los 3.750 millones de euros.

Las bebidas asociadas al bienestar, como el agua con gas, té frío e isotónicas, también aumentan su demanda, junto a la cerveza sin alcohol.

El consumo de productos saludables como kéfir, requesón y café en grano ha experimentado un fuerte crecimiento en España en los primeros meses de 2026.

De hace unos años a aquí la forma de comprar y consumir ha cambiado mucho la industria de la alimentación. Los españoles vamos más veces al supermercado, hacemos cestas más pequeñas para controlar el gasto y somos más saludables.

De hecho, las categorías vinculadas al cuidado personal, la salud y la conveniencia son las que más crecen en el sector del gran consumo, que engloba empresas que fabrican, distribuyen y comercializan alimentos, bebidas, artículos de higiene, limpieza y cosméticos.

Entre ellas sobresalen productos como el kéfir, con un aumento del 46% en volumen, el requesón, con un 58%, o el café en grano, con un crecimiento del 14% en los primeros cuatro meses del año, según un estudio de la consultora NIQ.

En concreto, el kéfir está de moda desde hace algunos años por sus altos beneficios probióticos, mientras que el requesón lo está gracias al queso cottage, un alimento muy similar con alto contenido proteico, bajo aporte calórico y gran versatilidad en recetas dulces y saladas.

En la parte de bebidas relacionadas con un mejor cuidado hay crecimientos de doble dígito: el agua con gas aumenta un 13%; el té frío, un 16%; las isotónicas, un 8%; y cerveza sin alcohol, un 4%.

Es verdad que también crecen otras como el tinto de verano (+8%) o los spirits (+21%). Opciones no tan saludables como las anteriores, pero muy en auge en España.

Además, más de la mitad de los consumidores está dispuesto a pagar más por productos frescos sin conservantes y por opciones más saludables, mientras que un 40% también valora especialmente las soluciones de conveniencia.

El consumo más elevado de estos productos saludables es lo que ha aupado al mercado de gran consumo a crecer un 5,4% en valor y un 2,4% en volumen hasta abril de 2026.

Aquí también destacan el aumento de los frescos (+6,7%), del segmento de bebidas no alcohólicas (+6,5%) y del segmento de la perfumería e higiene crece por encima de la media.

En este escenario, las empresas deberán apoyarse en tendencias de consumo cada vez más vinculadas a la salud, la practicidad y la personalización.

Según la consultora hay cuatro grandes oportunidades de crecimiento a futuro relacionadas con productos proteicos, probióticos, funcionales y orientados al bienestar.

Listo para comer, ‘online’…

Al auge de los alimentos saludables se suma otra tendencia al alza desde hace tiempo: los productos “listo para comer”.

Ya alcanzan los 3.750 millones de euros y registra un crecimiento del 11% respecto al año anterior, con una penetración del 82%.

Además del contenido de las cestas de la compra, también ha cambiado los momentos de compra.

Los hogares realizan más visitas al punto de venta, aunque con cestas más pequeñas y un mayor control del desembolso en cada acto de compra. Al año un consumidor suele ir unas 220 veces a la tienda o supermercado.

Y, por canales, hay una aceleración de los formatos de proximidad y del comercio online.

En concreto, las ventas totales del gran consumo crecen un 12,6% en volumen en ecommerce, el canal de perfumería un 5,8%, mientras que los supermercados pequeños avanzan un 9,4%.

Además, plataformas como TikTok Shop, Instagram Shopping o YouTube Shopping aumentan su relevancia dentro de las nuevas dinámicas de compra online.