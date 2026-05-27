Peio Arbeloa sustituirá a Alberto Rodríguez-Toquero como director general de Mahou San Miguel en enero de 2027

Peio Arbeloa ha ocupado varios cargos directivos en la empresa desde 2011, contribuyendo al desarrollo y liderazgo de la compañía en el sector.

Alberto Rodríguez-Toquero permanecerá vinculado a Mahou San Miguel en un rol no ejecutivo tras dejar la dirección general.

Arbeloa, con 15 años en la compañía, trabajará estrechamente con Rodríguez-Toquero durante el proceso de transición para garantizar la continuidad del Plan Estratégico 2025-2027.

Peio Arbeloa será el nuevo director general de Mahou San Miguel a partir de enero de 2027, sustituyendo a Alberto Rodríguez-Toquero.

Cambio de calado en el grupo Mahou San Miguel. La cervecera ha nombrado a Peio Arbeloa subdirector general de la compañía, en el marco de un proceso de transición planificado para la dirección general de la firma, ya que relevará al actual director general Alberto Rodríguez-Toquero en el cargo en enero de 2027.

Peio Arbeloa, quien lleva 15 años en la compañía, trabajará durante los próximos meses de forma estrecha con Alberto Rodríguez-Toquero.

De esta forma, el grupo se asegurará una transición ordenada para seguir trabajando en el cumplimiento del Plan Estratégico 2025-2027.

Rodríguez-Toquero seguirá vinculado a Mahou San Miguel con un rol no ejecutivo a partir de ese momento, informa la compañía en un comunicado.

Peio Arbeloa es licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra y MBA por ESADE, cuenta con una amplia trayectoria en el sector de Alimentación y Bebidas.

Se incorporó a Mahou San Miguel en 2011 y ha desempeñado diferentes responsabilidades directivas, contribuyendo de forma decisiva al desarrollo del negocio y al fortalecimiento del liderazgo en el mercado nacional.

En todos estos años ha ocupado distintos roles: primero como director general de la Unidad de Negocio de Aguas, posteriormente, la dirección general de la Unidad de Negocio España, y actualmente ostentaba el cargo de director general de Negocios desde 2025.