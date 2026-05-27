El gran consumo encara el segundo semestre de 2026 con incertidumbre: las empresas prevén una caída de la demanda

Los consumidores muestran hábitos de compra más racionales, realizando más visitas a los puntos de venta pero con cestas más pequeñas y mayor control del gasto.

El sector mantiene el crecimiento, con un aumento del 5,4% en valor y del 2,4% en volumen hasta abril de 2026, impulsado por el crecimiento poblacional, especialmente de la población extranjera.

El 71% de las compañías identifica el aumento de costes de aprovisionamiento, energía y transporte como principal reto debido al contexto geopolítico internacional.

El 86% de las empresas de gran consumo prevé una caída de la demanda y el 80% teme un impacto negativo en el poder adquisitivo de los consumidores para finales de 2026.

Las empresas del sector del gran consumo encaran la segunda mitad de 2026 con la mirada puesta en la presión sobre los costes y la necesidad de adaptarse con rapidez a los nuevos hábitos de consumo, en un entorno de máxima incertidumbre por el conflicto en Oriente Próximo.

De hecho, el 86% de las empresas prevé una caída del consumo a cierre de 2026 y el 80% considera que el consumidor estará cada vez más afectado por la pérdida de poder adquisitivo, según el estudio ‘Sondeo Perspectivas Gran Consumo’ realizado por la asociación de fabricantes y distribuidores Aecoc.

Además, el 71% señala el incremento de los costes de aprovisionamiento, energía y transporte como el principal impacto del actual contexto geopolítico sobre el sector.

“Hay preocupación por la caída de rentabilidad por el incremento de costes y la caída de la demanda”, ha indicado Rosario Pedrosa, gerente del Área de Estrategia Comercial y Marketing de Aecoc.

En paralelo, la incertidumbre también está condicionando la planificación empresarial. El 56% de las compañías asegura que la situación actual les obliga a revisar sus planes comerciales con mucha más frecuencia y a tomar decisiones a corto plazo.

Asimismo, el 66% reconoce que existe una mayor cautela en la planificación comercial y en las inversiones relacionadas con productos y canales.

No obstante, desde la asociación reconocen que la perspectiva de las empresas es la de “cumplir con los objetivos previstos a principios de año, aun sabiendo que no va a ser fácil”.

El mercado crece

A pesar de ello, el mercado del gran consumo sigue creciendo tanto en valor como en volumen, aunque el sector afronta una nueva etapa marcada por los hábitos de un consumidor más racional y la transformación de los canales de compra.

Así lo refleja el análisis del mercado y evolución de gran consumo en los primeros meses de 2026, según un estudio de Nielsen IQ.

En concreto, el estudio refleja que el mercado crece un 5,4% en valor y un 2,4% en volumen hasta abril de 2026, en línea con la tendencia registrada durante 2025.

Además, el incremento medio del precio de la cesta de compra se modera hasta el 2,8%, frente al 3,2% del año anterior.

El informe señala que el crecimiento del volumen está impulsado principalmente por el aumento de la población.

De hecho, la población extranjera ya representa el 15% del total en España y se consolida como uno de los grandes motores de consumo.

Paralelamente, el consumidor sigue ajustando sus hábitos de compra para controlar el gasto.

“Los hogares realizan más visitas al punto de venta, aunque con cestas más pequeñas y un mayor control del desembolso en cada acto de compra”, ha señalado Ángeles Zabaleta, Advanced Analytics director en Nielsen IQ.