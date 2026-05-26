El boom de los supermercados no tiene techo: 860 aperturas en 2025 para superar una red de 26.000 tiendas en España

La fuerza laboral del sector casi llega al medio millón de empleados, con un crecimiento del 1,7% respecto al año anterior.

El sector alcanzó un beneficio de 3.100 millones de euros en 2024, con márgenes empresariales medios del 2,9%.

La inversión en obra nueva fue de 1.300 millones de euros y se crearon 10.000 empleos en el sector.

En 2025 se abrieron 860 nuevos supermercados en España, alcanzando una red total de 26.068 tiendas.

El número de supermercados en España no para de crecer. El año pasado se registraron 860 aperturas de nuevas tiendas, lo que supone un 10% más frente al año anterior, que sumó 782, y marca el mejor registro desde el año 2022, cuando se abrieron 894.

Esta cifra representa un nivel de inversión en obra nueva de unos 1.300 millones de euros y una creación de empleo de 10.000 puestos de trabajo, según datos de Asedas, la patronal de Mercadona, Lidl o Dia.

En total, el año 2025 ha cerrado con 26.068 autoservicios, supermercados e hipermercados, un crecimiento neto de casi 600 tiendas sobre 2024, que se reparten mayoritariamente en los formatos de proximidad representados por el autoservicio y el supermercado.

La superficie comercial también se incrementa hasta los 15,6 millones de metros cuadrados. Así, la red de distribución crece a un ritmo del 8,9% entre 2020 y 2025.

Este dato arroja una densidad comercial de 317 metros cuadrados por cada 1.000 habitantes, es decir, de una tienda de alimentación por cada 1.884 personas.

Además, la renovación de la red continúa a buen ritmo, con más de 10.500 tiendas en las que se han realizado mejoras en eficiencia energética y en arquitectura en los últimos cinco años, lo que supone el 40 por ciento del total.

La inversión anual en la modernización de la red comercial y estructuras logísticas alcanza los 3.000 millones de euros, con un crecimiento interanual del 10%.

De cara al año 2026, hasta abril se han abierto 221 tiendas, lo que arroja una previsión hasta final de año de 800 aperturas.

Por lo que el boom expansivo continuará un año más en el sector de la distribución.

Beneficios

El conjunto de las compañías más representativas del sector obtuvo un beneficio de 3.100 millones de euros en 2024, que es el último ejercicio auditado de forma completa. Esta cifra alcanza una media de 2,9% en los márgenes empresariales.

En esta mejora ha sido determinante la contención de gastos de explotación, especialmente ligada al esfuerzo inversor en eficiencia energética, según detalla la patronal.

Y permite recuperar el descenso de los márgenes que se produjo en 2022, momento de mayor impacto de la inflación.

En este sentido, el informe analiza la correlación entre inflación y rentabilidad de las empresas de distribución alimentaria entre 2019 y 2024 y llama la atención que en el punto más crítico de la crisis inflacionista -año 2022-, con un IPC alimentario del 15,7%, el margen de beneficio de las empresas de distribución alimentaria descendió al 1,85%.

En el año 2024, un 34% de los operadores superó el 3% de rentabilidad neta sobre ventas, mientras que el 54% se situó por encima del 2%.

Con estos resultados, la aportación al sistema público a través del impuesto sobre beneficios superó los 800 millones de euros, un 45% más que el año anterior.

El empleo crece

La fuerza laboral del sector roza el medio millón de empleos consolidados, 494.000, lo que supone un crecimiento del 1,7% respecto al año anterior.

En este sentido, cabe destacar la aportación de las empresas asociadas a centrales de compra, que representan el 34% del tejido laboral, con unos 166.000 empleos.