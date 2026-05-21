TikTok Shop reta a Primor, Druni y Sephora: ya es el séptimo 'retailer' en ventas online de belleza

TikTok Shop cuenta con 25 millones de usuarios y más de 21.000 vendedores locales en España, consolidándose como un ecosistema comercial clave en el país.

El 65% de los ingresos de los vendedores de belleza en TikTok Shop provienen de formatos de contenido como vídeos cortos y sesiones de Live Shopping, que han crecido un 173%.

La plataforma ha impulsado el crecimiento de la categoría de belleza, destacando en ventas de perfumes, skincare y maquillaje, especialmente entre la Generación Z.

TikTok Shop se ha posicionado como el séptimo mayor retailer online en ventas de belleza en España, compitiendo con Primor, Druni y Sephora.

En diciembre de 2024, TikTok anunció el lanzamiento del servicio de compra y venta dentro de la aplicación en el mercado español. Algo más de un año después, se ha convertido en uno de los retailers online que más vende en nuestro país, especialmente en el segmento de la belleza, donde ha encontrado su gran filón.

En concreto, TikTok Shop se ha colado en el séptimo puesto como mayor minorista online en la categoría de belleza, según la consultora NielsenIQ. Un ranking en el que compite con Primor, Druni o Sephora o Douglas.

Hablamos de players que cuentan con tienda física y ecommerce y muchos más años de experiencia en el sector.

Si bien es cierto, el canal online gana cada vez más protagonismo en esta industria. En 2025, creció un 17% gracias, en parte, a que los consumidores —especialmente la Gen Z— buscan lujos asequibles que les permitan darse un capricho sin grandes inversiones.

Y justo es en esa generación donde la red social se hace fuerte gracias a las comunidades, los creadores de contenidos, un contenido entretenido y una compra rápida y sin fricciones, según explica Irene Salido, directora de negocio de belleza de TikTok Shop España.

Como resultado, de media, los vendedores de belleza en España ya generan el 65% de sus ingresos a través de formatos basados en el contenido, como los vídeos cortos y las sesiones de Live Shopping.

Estas sesiones de compra en directo han crecido un 173% en los últimos seis meses en esta categoría.

El resultado es que, en los últimos seis meses, esta categoría de belleza, que engloba productos de cuidado personal, perfumería e higiene, ha crecido a triple dígito en la red social.

De hecho, desde la red social aseguran que, dentro de la categoría, lo que más triunfa en España son: perfumes, skincare y maquillaje.

25 millones de usuarios

TikTok juega con la fuerza de contar con 25 millones de usuarios en España. Eso quiere decir que la mitad de la población española es usuaria de la red social y, por tanto, potenciales compradores para las marcas.

A su vez, la red social se ha convertido en un ecosistema comercial clave en España, donde cuenta ya con más de 21.000 vendedores a nivel local como Arganour, pero también otras grandes marcas como 3INA o The Body Shop.

Más allá de la categoría de belleza, TikTok Shop se ha consolidado en el puesto 16 entre todos los retailers analizados por NielsenIQ en su último panel de ecommerce.

Datos del mismo informe que también sitúan el nivel de penetración de la plataforma en un 18,7% entre los vendedores online españoles.

Esta radiografía evidencia, además, la diversidad de los usuarios de TikTok Shop en España y el atractivo que genera entre los diferentes grupos de edad: el 40% de la Generación X, el 30% de los millennials y el 23% de la Generación Z han comprado algo en TikTok Shop.