Mango, un año y medio después de la muerte de Isak Andic: dispara su crecimiento con la figura de Jonathan más diluida

Jonathan Andic ha sido detenido como sospechoso en la muerte de su padre, aunque ha eludido la prisión provisional tras pagar una fianza de un millón de euros.

La compañía cerró 2025 con un beneficio neto de 242 millones de euros y una facturación de 3.767 millones, expandiendo su presencia internacional y online.

Jonathan Andic dejó la dirección de Mango Man en 2025, coincidiendo con una reestructuración del grupo y el paso a sociedad anónima.

Mango ha experimentado un crecimiento récord desde la muerte de Isak Andic, con la figura de Jonathan Andic cada vez menos relevante en la gestión.

La muerte de Isak Andic, fundador de Mango, el 14 de diciembre de 2024, supuso todo un terremoto dentro de la firma textil. Un año y medio después, la compañía ha sabido rearmarse para crecer ajena a la investigación que ha cristalizado esta semana con la detención del hijo, Jonathan Andic, como sospechoso de la muerte de su padre.

De hecho, el crecimiento de la compañía de moda ha ido en paralelo a la dilución de la figura de Jonathan en la gestión de la empresa, que siempre ha guardado discreción sobre la investigación policial.

Prueba de ello es que en junio de 2025, Jonathan dejó la dirección de Mango Man después de 17 años al frente de la línea masculina para gestionar las sociedades patrimoniales de la familia.

De esta forma, dejó sus tareas ejecutivas dentro del grupo, al menos de manera directa, ya que se mantuvo como vicepresidente y miembro de su consejo de administración de Mango MNG (la sociedad que gestiona el negocio de moda).

Desde entonces comparte responsabilidades de Punta Na Holding y de MNG Mango Holding con sus hermanas, Sarah y Judit Andic.

Cabe recordar que Mango MNG está participada en un 95% por la sociedad Mango MNG Holding, propiedad de los Andic a través de Punta Na Holding, y en un 5% por Inonian Investments, firma de Toni Ruiz, presidente y consejero delegado de la cadena de moda.

Esa salida coincidió con un momento de cambios en la estructura de la compañía, que pasó a ser una sociedad anónima.

Tienda de Mango.

En paralelo a estos cambios de estructura, la firma textil ha registrado crecimientos récord de su negocio.

Cerró su ejercicio fiscal 2025 con un beneficio neto de 242 millones de euros (un 11% más) y con 3.767 millones de facturación, un 13% más.

El pasado año inauguró 260 puntos de venta para cerrar con una red superior a los 2.900 puntos de venta distribuidos en más de 120 mercados y una superficie cercana a los 900.000 m².

Cifras récord a las que hay que sumar que su canal online ya supone un tercio de su facturación y que su negocio exterior acapara el 78% de los ingresos globales con una fuerte apuesta por EEUU.

La imagen de la compañía fuera y dentro de nuestras fronteras no se ha visto salpicada por esta investigación. De hecho, Mango ha presentado su nueva campaña de verano 2026 con la modelo Hailey Bieber como protagonista.

Además, en línea con el plan estratégico 2024-2026, la compañía lanzó el año pasado Mango Home con cuatro establecimientos y espera llegar a la decena en 2026.

2014

No es la primera vez que la figura de Jonathan Andic se diluye dentro del imperio textil del que entró a formar parte en 2005, con 24 años.

En 2014, cuando estaba al frente de Mango Man, su padre decidió cederle el testigo e iniciar la sucesión otorgando más poder a su vástago.

Jonathan Andic, tras el fallecimiento de su padre. Gtres

Su padre confió en él tras los buenos resultados obtenidos con el lanzamiento de la línea de ropa masculina de la marca.

Sin embargo, entre 2016 y 2018 la compañía registró importantes caídas de su beneficio.

Isak Andic se vio obligado a retomar el control en la gestión y a buscar ayuda externa. En esa época llegó el que sería su hombre de confianza hasta su muerte, Toni Ruiz.

En 2018 se convirtió en director general y en marzo de 2020 fue nombrado CEO. Tras la muerte del fundador de Mango, Toni Ruiz también se alzó con el cargo de presidente.

La investigación

Desde la muerte de Isak, la policía mantiene abierta una investigación que ya había puesto el foco en las versiones con ciertas incongruencias dadas por el hijo de la víctima.

Jonathan le acompañaba por la montaña en el momento de su caída por un desnivel de más de cien metros en una zona escarpada próxima a las cuevas del Salnitre, en Collbató.

Siempre ha defendido la versión de que su padre sufrió un accidente fortuito aquel 14 de diciembre. Y su familia también ha cerrado filas en torno a él.

Pero su detención supone todo un giro en la investigación y le vuelve a colocar en el punto de mira.

Portavoces autorizados de la familia Andic confirmaron que ayer declaró ante el juez, pero no pueden añadir más porque “existe secreto de sumario”.

También aseguraron que “la colaboración ha sido y será máxima en el marco de estas diligencias”.

De momento, Andic ha eludido la prisión provisional tras pagar la fianza de un millón impuesta por la jueza.