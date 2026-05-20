Las grandes cadenas estudian con la banca el uso de Bizum para pagar en sus 'súper', pero ninguna lo ofrece aún

Bizum permitirá pagos directos entre cuentas en menos de cinco segundos, beneficiando tanto a consumidores como a supermercados, al reducir costes y mejorar la liquidez.

El despliegue de Bizum en comercios físicos es gradual y requiere una integración técnica compleja, con previsión de implantación generalizada entre septiembre y octubre de 2026.

Actualmente, algunas cadenas como Dia, Lidl o El Corte Inglés permiten el pago con Bizum solo en compras online, donde ya supone hasta el 30% de los pagos digitales.

Las grandes cadenas de supermercados están negociando con la banca para implantar Bizum como método de pago físico, pero aún no lo ofrecen en sus tiendas.

Pagar con Bizum en comercios de forma física es una realidad desde el pasado 18 de mayo, aunque su despliegue se está realizando de forma gradual. De hecho, de momento las grandes cadenas de supermercados no lo tienen activado, pero ya estudian con la banca su futura aplicación.

"Las empresas están teniendo conversaciones con las entidades bancarias para estudiar la manera de avanzar en los métodos de pago y solventar las cuestiones técnicas a nivel de integración tecnológica para la implantación de nuevos sistemas", señalan a este periódico fuentes de Asedas, la patronal de Mercadona, Dia y Lidl.

Precisamente, la alemana es de las que está evaluando los requisitos técnicos de integración junto a las entidades financieras para, según explica a este diario, "garantizar que cualquier futura implementación sea ágil y segura". Alcampo también revela que están trabajando en ello.

En su mayoría, el sector de la distribución está abierto a estudiar y aplicar cualquier innovación técnica que pueda ser beneficiosa y demandada por el consumidor.

Pero en la práctica, a día de hoy, ninguna de las grandes cadenas de alimentación ofrece esta posibilidad a sus clientes.

Al menos de forma física, ya que algunas usan Bizum como método de pago online. Tal es el caso de Dia (ofrece este sistema desde 2020 en su ecommerce), de Lidl o, incluso, de El Corte Inglés.

De hecho, desde La Distribución-Anged (patronal de Carrefour, Ikea o Alcampo) aseguran que el pago por Bizum online ya alcanza una cuota de entre el 20% y el 30% en comercios, situándose como el segundo medio de pago con mayor protagonismo.

¿Por qué no se usa aún?

Los datos muestran la confianza del sector hacia este método de pago, aunque aún no se use en el plano físico. Algo que ocurre por dos razones. La primera es que el despliegue es gradual desde el 18 de mayo. Es decir, no todos los bancos ni comercios lo han activado al mismo tiempo.

Como ya publicó este periódico, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell y Bankinter conforman el grupo de entidades que va en la avanzadilla.

Ya se puede empezar a pagar con Bizum en comercios físicos.

El resto se incorporarán entre finales de mayo y octubre. Y se prevé que la aplicación de Bizum Pay esté disponible en las tiendas de apps de iOS y Android el 1 de junio.

La segunda razón tiene que ver con la complejidad de los tiempos de integración técnica y los calendarios de las grandes corporaciones.

"Un despliegue de este tipo en una cadena con cientos de establecimientos y miles de cajas registradoras no se hace de la noche a la mañana", señala a este periódico Jordi Nebot, CEO y fundador de PaynoPain, proveedor de soluciones de pago.

En concreto, requiere actualizar el software de gestión de los terminales de punto de venta (TPV), coordinarse con sus bancos adquirentes y pasarelas de pago, y realizar pruebas piloto rigurosas para asegurar que el proceso no añade ni un solo segundo de fricción en la línea de cajas.

Beneficios

Se espera que el lanzamiento masivo y generalizado se complete entre septiembre y octubre de 2026.

Para entonces, las grandes cadenas de supermercados podrían ya tener disponible este método de pago que beneficia tanto al usuario como a las propias compañías.

Según la plataforma de pagos instantáneos, que ya cuenta con 31 millones de usuarios, con Bizum Pay los consumidores podrán realizar pagos presenciales directamente de cuenta a cuenta y en menos de cinco segundos.

"La ventaja principal es que elimina fricciones en el pago, lo que favorece que se cierren ventas y mejora la experiencia de cliente al simplificar el pago y reducir tiempos de espera en caja", señalan desde Anged.

Y para las cadenas de distribución tiene un doble beneficio en términos de liquidez y costes.

En lugar de esperar de 24 a 48 horas para recibir los fondos de las ventas, los supermercados disponen del dinero en su cuenta de manera inmediata, en cuestión de segundos.

"Para un sector que gestiona volúmenes de facturación masivos con márgenes de beneficio muy estrechos, esta inmediatez optimiza la tesorería de forma significativa", detalla el CEO de PaynoPain.

Es más, serán los pequeños comercios quien, en última instancia, más se beneficien de la irrupción de Bizum Pay en las tiendas físicas, porque son quienes tienen unas finanzas -generación de caja, pago a proveedores o abono de impuestos- más justas en el día a día, con menos margen de maniobra.

Además, se eliminan intermediarios de las redes internacionales de tarjetas y los costes de procesamiento por transacción se reducen considerablemente. Teóricamente, Visa y Mastercard están en la parte de la cadena de pagos más perjudicada por la llegada de Bizum Pay.

Más allá de los supermercados, se espera que la hostelería organizada y el retail sean los sectores que más se beneficien del uso de Bizum Pay.