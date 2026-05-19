Damm fortalece su negocio en Reino Unido con la compra de la cerveza británica Old Speckled Hen

Damm ha invertido más de 80,5 millones de euros en su planta de Bedford, duplicando su capacidad hasta 1.800 millones de litros anuales.

La incorporación de Old Speckled Hen refuerza el portfolio de Damm en Reino Unido, donde ya comercializa Estrella Damm, Daura y Damm Lemon.

Toda la gama Old Speckled Hen se producirá en The Eagle Brewery, la fábrica de Damm en Bedford, inaugurada el año pasado.

Damm ha adquirido Old Speckled Hen, una de las ale premium más reconocidas del Reino Unido, anteriormente propiedad de Greene King.

La cervecera Damm ha adquirido Old Speckled Hen, una de las marcas de ale premium más reconocidas del Reino Unido, que hasta ahora pertenecía al grupo Greene King.

Tras un periodo de transición, toda la gama de cervezas Old Speckled Hen se producirá en The Eagle Brewery, la fábrica de Damm ubicada en Bedford (Reino Unido) que inauguró el pasado año.

Con esta adquisición, la cervecera nacida en Barcelona en 1876 y presidida por Demetrio Carceller Arce, reafirma el compromiso de la compañía con el mercado británico e impulsa su estrategia de internacionalización, que actualmente concentra el 30% de su actividad.

La incorporación de Old Speckled Hen refuerza el portfolio de Damm en Reino Unido, liderado por Estrella Damm —la cerveza premium española de referencia en el país— y completado por marcas como Daura y Damm Lemon. A estas variedades se suman ahora Old Speckled Hen, Old Golden Hen, Old Crafty Hen, Old Master Hen y Low Alcohol Old Speckled Hen.

Este acuerdo abre un nuevo capítulo para una de las ales premium más reconocidas del Reino Unido, y es fruto de la colaboración entre Greene King y Damm, con el objetivo compartido de garantizar un futuro próspero para la marca, sus clientes y consumidores.

Damm, que este año celebra su 150 aniversario, comparte con Old Speckled Hen una identidad construida sobre la herencia y la tradición, según detalla el grupo en un comunicado.

La marca británica fue creada en 1979 por Morland Brewery para conmemorar el 50 aniversario de la fábrica de coches MG en Abingdon, Oxfordshire.

Fábrica de Bedford

The Eagle Brewery, ubicada estratégicamente entre Londres y Birmingham, es la primera fábrica de Damm fuera de la península ibérica y un pilar clave en su internacionalización.

En los últimos tres años, la compañía ha invertido más de 80,5 millones de euros en la planta, instalando una nueva línea de latas e incorporando tecnología que permite producir bebidas sin alcohol y refrescos, ampliando así su porfolio más allá de la cerveza.

Estas inversiones han permitido duplicar la capacidad máxima de producción, hasta alcanzar los 1.800 millones de litros anuales.