Ikea recortará 850 empleos a nivel global

La medida sigue a una reducción previa de 800 empleos anunciada por Ingka Group en marzo.

Inter Ikea se centrará en aumentar las ventas, reducir los precios e incrementar el tráfico de clientes.

La compañía busca simplificar su estructura para adaptarse a un entorno minorista que demanda rapidez y sencillez.

El grupo Inter Ikea, que incluye la sociedad propietaria del concepto Ikea y franquiciadora de la compañía sueca en todo el mundo, reducirá su plantilla global en unos 850 puestos, incluyendo alrededor de 300 empleos en Suecia, según ha informado este lunes la compañía.

"Inter Ikea Group se ha vuelto demasiado complejo y fragmentado en un entorno minorista que exige simplicidad y rapidez", ha comentado Henrik Elm, director financiero de la empresa.

En este sentido, de cara al futuro, Inter Ikea Group, junto con las 13 franquicias de Ikea, se centrará en tres objetivos comunes: aumentar el crecimiento de las ventas, reducir significativamente los precios e incrementar el tráfico a los puntos de encuentro de los clientes.

"Hoy en día, la asequibilidad es más importante que nunca", ha añadido Elm, para quien contar con una organización más simplificada permitirá la toma de decisiones más rápida, menores costes y una mejor capacidad para ofrecer precios más bajos.

El pasado mes de marzo, Ingka Group, el distribuidor más grande de Ikea, anunció una simplificación de su estructura organizativa, incluyendo un ajuste de unos 800 puestos de trabajo.